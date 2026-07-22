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В Кремле ответили на сообщения о нежелании России продолжать переговоры - РИА Новости, 22.07.2026
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12:38 22.07.2026
В Кремле ответили на сообщения о нежелании России продолжать переговоры

Песков назвал сообщения о нежелании России продолжать переговоры спекуляциями

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБашни московского Кремля
Башни московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Башни московского Кремля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков назвал спекуляциями публикации о нежелании России продолжать переговоры по украинскому урегулированию.
  • Он отметил, что условия для остановки боевых действий на Украине, озвученные Владимиром Путиным два года назад, действуют до сих пор и известны киевскому режиму.
  • Пресс-секретарь подчеркнул, что утверждения о том, что Кремль якобы не намерен больше обсуждать возвращение каких-то территорий, в частности районов Харьковской области, не стоит воспринимать всерьез.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал не воспринимать всерьез публикации, подобные материалу агентства Блумберг о якобы нежелании России продолжать переговоры по украинскому урегулированию до освобождения ДНР, отметив, что они относятся в большей степени к разряду спекуляций.
На просьбу журналистов прокомментировать эти сообщения он отметил, что озвученные президентом РФ Владимиром Путиным два года назад на встрече с руководством МИД РФ условия для остановки боевых действий на Украине действуют до сих пор и хорошо известны киевскому режиму. Он подчеркнул, что Киеву достаточно принять ответственное решение, чтобы быстро остановить боевые действия и перейти к серьезным переговорам.
Пресс-секретаря президента также попросили прокомментировать утверждения о том, что Кремль якобы не намерен больше обсуждать возвращение каких-то территорий, в частности районов Харьковской области. "Это уже детали, которые вряд ли можно обсуждать публично в таком мегафонном режиме. Но что касается этого всего, здесь подобные публикации не нужно воспринимать всерьез, не нужно на них обращать особое внимание. Они скорее относятся в большей степени к разряду спекуляций", - сказал Песков.
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