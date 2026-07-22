В Кремле ответили на сообщения о нежелании России продолжать переговоры

Пресс-секретаря президента также попросили прокомментировать утверждения о том, что Кремль якобы не намерен больше обсуждать возвращение каких-то территорий, в частности районов Харьковской области. "Это уже детали, которые вряд ли можно обсуждать публично в таком мегафонном режиме. Но что касается этого всего, здесь подобные публикации не нужно воспринимать всерьез, не нужно на них обращать особое внимание. Они скорее относятся в большей степени к разряду спекуляций", - сказал Песков.