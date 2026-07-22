Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что Киев может быстро остановить боевые действия.
- По его словам, для этого Киеву нужно принять ответственное решение и перейти к серьезным переговорам.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Киеву достаточно принять ответственное решение, чтобы быстро остановить боевые действия и перейти к серьезным переговорам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Киеву просто достаточно взять на себя ответственное решение, и боевые действия могут очень быстро остановиться, с тем, чтобы перейти к серьезным, сложным переговорам", - сказал Песков журналистам.