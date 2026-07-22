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Песков: Киеву достаточно принять ответственное решение для прекращения боев - РИА Новости, 22.07.2026
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12:33 22.07.2026 (обновлено: 12:35 22.07.2026)
Песков: Киеву достаточно принять ответственное решение для прекращения боев

Песков: Киеву нужно принять ответственное решение, чтобы перейти к переговорам

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Fotolia / aviavlad
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Киев может быстро остановить боевые действия.
  • По его словам, для этого Киеву нужно принять ответственное решение и перейти к серьезным переговорам.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Киеву достаточно принять ответственное решение, чтобы быстро остановить боевые действия и перейти к серьезным переговорам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Киеву просто достаточно взять на себя ответственное решение, и боевые действия могут очень быстро остановиться, с тем, чтобы перейти к серьезным, сложным переговорам", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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