Песков прокомментировал назначение нового главкома ВСУ

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Назначение нового главнокомандующего ВСУ на Украине вряд ли приведет к каким-то изменениям на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Позже агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что Владимир Зеленский решил отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за страха за свой "авторитет" после увольнения министра обороны Михаила Федорова.