Песков прокомментировал назначение нового главкома ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Назначение нового главнокомандующего ВСУ вряд ли приведет к изменениям на фронте, заявил Песков.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Назначение нового главнокомандующего ВСУ на Украине вряд ли приведет к каким-то изменениям на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не нам комментировать. Не думаю, что это приведет к каким-то изменениям на фронтах", - сказал он, комментируя назначение нового главнокомандующего на Украине.
Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
Позже агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что Владимир Зеленский решил отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за страха за свой "авторитет" после увольнения министра обороны Михаила Федорова.
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