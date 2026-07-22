На Кубани умерла девушка, пострадавшая при атаке ВСУ на складской комплекс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс в Краснодаре, умерла в больнице.
- Еще трое пострадавших находятся в больнице.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Умерла девушка, раненная при атаке украинских беспилотников на логистический комплекс в Краснодаре, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"К сожалению, в больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс в Краснодаре", - написал Кондратьев в канале на платформе "Макс".
Еще трое пострадавших остаются в больницах, шестерым оказана амбулаторная помощь, уточнил он.
В среду оперштаб Кубани сообщил, что в Краснодаре в результате падения беспилотников БПЛА загорелся складской комплекс. Рядом со складом находились школьные автобусы, которые повредило при атаке. Часть транспорта отправят на ремонт.
Дроны также атаковали логистический центр в Невинномысске. СК возбудил дело о террористическом акте в связи с этими ударами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18