На Кубани умерла девушка, пострадавшая при атаке ВСУ на складской комплекс

Краткий пересказ от РИА ИИ Девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс в Краснодаре, умерла в больнице.

Еще трое пострадавших находятся в больнице.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Умерла девушка, раненная при атаке украинских беспилотников на логистический комплекс в Краснодаре, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"К сожалению, в больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс в Краснодаре", - написал Кондратьев в канале на платформе " Макс ".

Еще трое пострадавших остаются в больницах, шестерым оказана амбулаторная помощь, уточнил он.

В среду оперштаб Кубани сообщил, что в Краснодаре в результате падения беспилотников БПЛА загорелся складской комплекс. Рядом со складом находились школьные автобусы, которые повредило при атаке. Часть транспорта отправят на ремонт.