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Корчевников выразил соболезнования в связи со смертью Максима Сырникова - РИА Новости, 22.07.2026
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20:04 22.07.2026 (обновлено: 20:06 22.07.2026)
Корчевников выразил соболезнования в связи со смертью Максима Сырникова

Корчевников: Сырников посвятил жизнь русской кухне и традициям России

© Фото : Телеканал СПАС/TelegramМаксим Сырников
Максим Сырников - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Телеканал СПАС/Telegram
Максим Сырников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор и продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Максима Сырникова.
  • Максим Сырников посвятил свою жизнь сохранению традиций русской кухни и через нее показывал красоту и дух России.
  • После начала специальной военной операции Максим Сырников по собственной инициативе отправился к российским военнослужащим, где готовил для них блюда русской кухни.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Генеральный директор и продюсер телеканала "Спас", вице-президент Фонда православного телевидения Борис Корчевников выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Максима Сырникова, отметив, что тот посвятил свою жизнь сохранению традиций русской кухни и сумел показать через нее красоту и дух России.
В среду телеканал сообщил, что ведущий программы "Монастырская кухня" скончался в возрасте 60 лет.
"От Максима веяло теплом старшего брата – он обнимал им меня и потом рассказывал о каждой из снедей так захватывающе и с такой любовью к России. Он один такой – умевший увидеть за простейшими вещами в тарелке всю красоту и дух России небесной и земной, красоту ее святости и ее традиции, которую он всей своей жизнью возвращал нам через русскую кухню", - написал Корчевников в Telegram-канале.
Он также рассказал, что после начала специальной военной операции Сырников по собственной инициативе отправился к российским военнослужащим, где готовил для них блюда русской кухни, а позже неоднократно отправлял в подразделения армейские котелки для полевых кухонь.
"Максим позвонил и попросился на фронт покормить солдат. Он отдал им то, что умел лучше всего, и мало кто так, как он, умел. Он кормил их настоящей русской кухней", - добавил Корчевников.
Гендиректор "Спаса" подчеркнул, что телеведущий с особой любовью рассказывал о русской кухне и истории страны, а его программы были не только о еде, но и о культуре, вере и традициях России.
 
РоссияБорис КорчевниковОбщество
 
 
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