Корчевников выразил соболезнования в связи со смертью Максима Сырникова

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный директор и продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Максима Сырникова.

Максим Сырников посвятил свою жизнь сохранению традиций русской кухни и через нее показывал красоту и дух России.

После начала специальной военной операции Максим Сырников по собственной инициативе отправился к российским военнослужащим, где готовил для них блюда русской кухни.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Генеральный директор и продюсер телеканала "Спас", вице-президент Фонда православного телевидения Борис Корчевников выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Максима Сырникова, отметив, что тот посвятил свою жизнь сохранению традиций русской кухни и сумел показать через нее красоту и дух России.

В среду телеканал сообщил, что ведущий программы "Монастырская кухня" скончался в возрасте 60 лет.

Telegram-канале. "От Максима веяло теплом старшего брата – он обнимал им меня и потом рассказывал о каждой из снедей так захватывающе и с такой любовью к России . Он один такой – умевший увидеть за простейшими вещами в тарелке всю красоту и дух России небесной и земной, красоту ее святости и ее традиции, которую он всей своей жизнью возвращал нам через русскую кухню", - написал Корчевников

Он также рассказал, что после начала специальной военной операции Сырников по собственной инициативе отправился к российским военнослужащим, где готовил для них блюда русской кухни, а позже неоднократно отправлял в подразделения армейские котелки для полевых кухонь.

"Максим позвонил и попросился на фронт покормить солдат. Он отдал им то, что умел лучше всего, и мало кто так, как он, умел. Он кормил их настоящей русской кухней", - добавил Корчевников.