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Кондратьев: 7,3 миллиона туристов отдохнули на Кубани с начала года - РИА Новости, 22.07.2026
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Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
19:56 22.07.2026
Кондратьев: 7,3 миллиона туристов отдохнули на Кубани с начала года

Кондратьев: в этом году Краснодарский край уже принял 7,3 миллиона отдыхающих

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПляжный отдых в Сочи
Пляжный отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Семь миллионов триста тысяч туристов отдохнули на Кубани с начала года, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба региона.
Губернатор Кубани Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ России Леонид Михайлюк провели совместное заседание, в нем также приняли участие вице-губернаторы, руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов.
«
"В разгаре курортный сезон – с начала этого года мы уже приняли 7,3 миллиона отдыхающих… Чтобы Краснодарский край и дальше оставался безопасным и стабильным, нам нужно объединить усилия, вместе находить новые решения по противодействию угрозам и защите нашего общего дома", - сказал Кондратьев на заседании.
Губернатор отметил, что сейчас для региона один из самых ответственных и напряженных периодов - наравне с курортным сезоном идет уборочная страда.
Глава Кубани также поблагодарил коллег из ФСБ, МВД, Росгвардии, военное командование за слаженную работу по обеспечению безопасности в крае.
 
Краснодарский крайФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вениамин КондратьевКраснодарский крайРоссия
 
 
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