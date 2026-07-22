Кондратьев: 7,3 миллиона туристов отдохнули на Кубани с начала года

КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Семь миллионов триста тысяч туристов отдохнули на Кубани с начала года, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба региона.
Губернатор Кубани Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ России Леонид Михайлюк провели совместное заседание, в нем также приняли участие вице-губернаторы, руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов.
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"В разгаре курортный сезон – с начала этого года мы уже приняли 7,3 миллиона отдыхающих… Чтобы Краснодарский край и дальше оставался безопасным и стабильным, нам нужно объединить усилия, вместе находить новые решения по противодействию угрозам и защите нашего общего дома", - сказал Кондратьев на заседании.
Губернатор отметил, что сейчас для региона один из самых ответственных и напряженных периодов - наравне с курортным сезоном идет уборочная страда.
Глава Кубани также поблагодарил коллег из ФСБ, МВД, Росгвардии, военное командование за слаженную работу по обеспечению безопасности в крае.