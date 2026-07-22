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Госдума поддержала инициативы Кировской области о поправках в Лесной кодекс - РИА Новости, 22.07.2026
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
13:27 22.07.2026
Госдума поддержала инициативы Кировской области о поправках в Лесной кодекс

Госдума поддержала инициативы Кировской области об освоении лесных участков

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛес и река
Лес и река - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл – РИА Новости. Госдума поддержала инициативы Кировской области о внесении поправок в Лесной кодекс, касающиеся освоения лесных участков, сообщает пресс-служба правительства региона.
Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях масштабный закон о внесении изменений в Лесной кодекс России. Документ содержит в том числе предложения Кировской области, которые министерство лесного хозяйства региона в течение нескольких лет прорабатывало с Минприроды России, Рослесхозом и Советом Федерации.
"Речь идет о снятии действующего ограничения, которое не позволяло выставлять на аукционы лесные участки с материалами лесоустройства старше 10 лет. Для региона, где часть лесного фонда фактически выпадала из оборота по этой причине, вопрос был принципиальным", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что эту инициативу губернатор Кировской области Александр Соколов обсуждал с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым в июне 2025 года. А в июле 2025 года в Кирове во время выездного заседания Совета по вопросам развития лесного комплекса России этот механизм был поддержан сенаторами РФ.
"Принятый механизм предполагает, что арендатор сможет получить лесной участок, но при этом обязан будет за свой счет провести таксацию (учет и оценку) лесов и спланировать мероприятия по их сохранению в течение двух лет с момента заключения договора", - уточняется в сообщении.
Ключевые нормы, касающиеся лесоустройства, вступают в силу с 1 сентября 2027 года.
"В текущей экономической ситуации важно, что у лесопользователей появляется возможность осваивать новые участки, а у регионального бюджета – дополнительные доходы", - добавили в министерстве лесного хозяйства Кировской области.
 
Кировская областьАлександр СоколовМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Киров
 
 
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