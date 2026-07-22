Ван И обсудил с Рубио острые международные и региональные вопросы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел КНР Ван И и госсекретарь США Марко Рубио обсудили острые международные и региональные вопросы на встрече в Маниле.
- Стороны сошлись во мнении, что встреча была прагматичной, позитивной и конструктивной, и условились совместно реализовывать важные договоренности.
ПЕКИН, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Марко Рубио обсудил острые международные и региональные вопросы, сообщает МИД КНР.
Встреча состоялась в среду на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.
"Стороны также обменялись мнениями по острым международным и региональным вопросам", - говорится в заявлении по итогам переговоров.
Отмечается, что обе стороны сошлись во мнении, что "встреча была прагматичной, позитивной и конструктивной".
Вместе с тем подчеркивается, что стороны условились совместно реализовывать важные договоренности, достигнутые главами государств, развивать роль политико-дипломатических каналов, готовиться к следующему этапу обменов на высоком уровне и содействовать существенному прогрессу в двусторонних отношениях.