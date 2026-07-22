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Ван И обсудил с Рубио острые международные и региональные вопросы - РИА Новости, 22.07.2026
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19:17 22.07.2026 (обновлено: 19:18 22.07.2026)
Ван И обсудил с Рубио острые международные и региональные вопросы

МИД КНР: Ван И обсудил с Рубио острые международные и региональные вопросы

© AP Photo / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел КНР Ван И и госсекретарь США Марко Рубио обсудили острые международные и региональные вопросы на встрече в Маниле.
  • Стороны сошлись во мнении, что встреча была прагматичной, позитивной и конструктивной, и условились совместно реализовывать важные договоренности.
ПЕКИН, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Марко Рубио обсудил острые международные и региональные вопросы, сообщает МИД КНР.
Встреча состоялась в среду на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.
"Стороны также обменялись мнениями по острым международным и региональным вопросам", - говорится в заявлении по итогам переговоров.
Отмечается, что обе стороны сошлись во мнении, что "встреча была прагматичной, позитивной и конструктивной".
Вместе с тем подчеркивается, что стороны условились совместно реализовывать важные договоренности, достигнутые главами государств, развивать роль политико-дипломатических каналов, готовиться к следующему этапу обменов на высоком уровне и содействовать существенному прогрессу в двусторонних отношениях.
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