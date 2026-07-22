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Названы самые популярные у россиян книги о работе мозга - РИА Новости, 22.07.2026
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Наука
 
16:47 22.07.2026 (обновлено: 18:53 22.07.2026)
Названы самые популярные у россиян книги о работе мозга

РИА Новости: стали известны самые востребованные в РФ в 2026 году книги о мозге

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДевушка в книжном магазине
Девушка в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Книги американского нейробиолога Дэвида Иглмена, а также отечественных академиков Татьяны Черниговской и Константина Анохина стали самыми популярными среди россиян изданиями о работе мозга с начала 2026 года.
  • Лидером продаж стала книга Иглмена «Мозг. Ваша личная история».
  • Наибольшая доля продаж книг о мозге от общего объема нон-фикшн зафиксирована в Сахалинской, Тюменской и Нижегородской областях, а также в Кабардино-Балкарской Республике, Приморском крае и Москве.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Книги американского нейробиолога Дэвида Иглмена, а также отечественных академиков Татьяны Черниговской и Константина Анохина стали самыми популярными среди россиян изданиями о работе мозга с начала 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
Лидером стала книга Иглмена "Мозг. Ваша личная история". Отечественные исследователи мозга Константин Анохин и Татьяна Черниговская заняли вторую строчку рейтинга с новой книгой "Мозг и его "Я". Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?". На третьем месте - "Мозг и его потребности 2.0. От питания до признания" Виталия Дубынина, а на четвертом - "Мозг на 100%. Интеллект. Память. Креатив. Интуиция. Интенсив-тренинг" группы авторов, среди которых Ольга Кинякина, Павел Лем и другие. Замыкает пятерку лидеров "Тревожный мозг. Как успокоить мысли" Джозефа А. Аннибали.
Наибольшая доля продаж книг о мозге от общего объема нон-фикшн зафиксирована в Сахалинской, Тюменской и Нижегородской областях, а также в Кабардино-Балкарской Республике, Приморском крае и Москве.
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