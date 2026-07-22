Названы самые популярные у россиян книги о работе мозга

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Книги американского нейробиолога Дэвида Иглмена, а также отечественных академиков Татьяны Черниговской и Константина Анохина стали самыми популярными среди россиян изданиями о работе мозга с начала 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".