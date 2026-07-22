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В Минпросвещения прокомментировали создание единого перечня книг для школ - РИА Новости, 22.07.2026
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07:01 22.07.2026 (обновлено: 09:53 22.07.2026)
В Минпросвещения прокомментировали создание единого перечня книг для школ

Костенко: единый перечень книг для школ дополняет традиционные произведения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШкольная библиотека
Школьная библиотека - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения России подготовило списки литературы для комплектования школьных библиотек.
  • Единый перечень художественной литературы состоит из трех списков: произведения из федеральных рабочих программ, книги для внеклассного чтения и список произведений патриотической направленности современных авторов.
  • Список патриотической литературы, в который вошли книги с 1991 по 2025 год о родной земле, великих людях России и событиях Великой Отечественной войны, сформирован впервые в истории российского школьного образования.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Создание единого перечня художественной литературы для школьных библиотек не предполагает пересмотра традиционного круга произведений, изучаемых в российских школах, заявил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.
Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что ведомством были подготовлены списки литературы для комплектования школьных библиотек.
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"Подготовка единого перечня художественной литературы для школьных библиотек — это важный шаг к формированию единого образовательного пространства и целостной системы детского и юношеского чтения. Речь не идет о пересмотре традиционного круга произведений, изучаемых в школе: произведения, включенные в федеральные образовательные программы, сохраняют свое центральное место в школьном образовании", - сказал Костенко.
Он отметил, что перечень художественной литературы для школьных библиотек состоит из трех взаимосвязанных списков. Первый включает произведения, изучаемые в рамках федеральных рабочих программ по литературе и литературному чтению.
Второй содержит произведения для внеклассного чтения — от признанной классики до современных произведений, а также произведения духовно-нравственной проблематики современных авторов.
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"Перечень произведений для внеклассного чтения выстроен таким образом, чтобы расширять круг детского чтения, сохраняя преемственность со школьной программой и не дублируя произведения, изучаемые на уроках литературы", - подчеркнул Костенко.
Он добавил, что при отборе произведений учитывались традиция включения произведения в списки литературы для внеклассного чтения, представленность произведений, составляющих золотой фонд детской литературы, актуальность тематики и проблематики, художественная ценность произведения, подтвержденная наличием положительной литературной критики, а также отмеченная российскими детскими литературными премиями, и отражение в содержании произведения традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Особое значение, по словам Костенко, имеет третий список — список произведений патриотической направленности современных авторов.
"Такой список в истории российского школьного образования сформирован впервые. В него вошли книги, написанные с 1991 по 2025 год, в которых писатели-современники говорят о родной земле, о великих людях России, о событиях Великой Отечественной войны. Отдельный тематический раздел – "Zа наших" - помогает осмыслить подвиг сегодняшних героев, стоящих на защите страны", - заключил эксперт.
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