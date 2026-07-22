В Минпросвещения прокомментировали создание единого перечня книг для школ

Краткий пересказ от РИА ИИ Минпросвещения России подготовило списки литературы для комплектования школьных библиотек.

Единый перечень художественной литературы состоит из трех списков: произведения из федеральных рабочих программ, книги для внеклассного чтения и список произведений патриотической направленности современных авторов.

Список патриотической литературы, в который вошли книги с 1991 по 2025 год о родной земле, великих людях России и событиях Великой Отечественной войны, сформирован впервые в истории российского школьного образования.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Создание единого перечня художественной литературы для школьных библиотек не предполагает пересмотра традиционного круга произведений, изучаемых в российских школах, заявил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что ведомством были подготовлены списки литературы для комплектования школьных библиотек.

"Подготовка единого перечня художественной литературы для школьных библиотек — это важный шаг к формированию единого образовательного пространства и целостной системы детского и юношеского чтения. Речь не идет о пересмотре традиционного круга произведений, изучаемых в школе: произведения, включенные в федеральные образовательные программы, сохраняют свое центральное место в школьном образовании", - сказал Костенко.

Он отметил, что перечень художественной литературы для школьных библиотек состоит из трех взаимосвязанных списков. Первый включает произведения, изучаемые в рамках федеральных рабочих программ по литературе и литературному чтению.

Второй содержит произведения для внеклассного чтения — от признанной классики до современных произведений, а также произведения духовно-нравственной проблематики современных авторов.

"Перечень произведений для внеклассного чтения выстроен таким образом, чтобы расширять круг детского чтения, сохраняя преемственность со школьной программой и не дублируя произведения, изучаемые на уроках литературы", - подчеркнул Костенко.

Он добавил, что при отборе произведений учитывались традиция включения произведения в списки литературы для внеклассного чтения, представленность произведений, составляющих золотой фонд детской литературы, актуальность тематики и проблематики, художественная ценность произведения, подтвержденная наличием положительной литературной критики, а также отмеченная российскими детскими литературными премиями, и отражение в содержании произведения традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Особое значение, по словам Костенко, имеет третий список — список произведений патриотической направленности современных авторов.