Жители киевской многоэтажки самостоятельно готовят дом к зиме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители 17-этажного дома 1970-х годов постройки в Киеве самостоятельно готовят здание к зимним отключениям отопления и электроэнергии.
- Они постепенно утепляют бетонные стены, приобрели генератор и инвертор.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жители киевской многоэтажки вынуждены самостоятельно готовить дом 1970-х годов постройки к зимним отключениям отопления и электроэнергии, сообщает украинский телеканал "Киев24".
"Старый 17-этажный дом, построенный в 1970-х годах, готовят к зиме собственными силами: жители постепенно утепляют бетонные стены, приобрели генератор и инвертор, а лифты планируют обеспечивать электроснабжением даже во время продолжительных отключений электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Как отмечается в телесюжете, большинство жителей дома - пожилые люди или арендаторы, поэтому они не имеют возможности оплатить масштабные работы по подготовке здания к зиме. Вместо этого обитатели многоэтажки добились перераспределения взносов на содержание придомовой территории в пользу утепления стен, закупки генераторов, а в дальнейшем планируют оборудовать здание солнечными панелями. При этом работы по утеплению здания все еще не завершены и, возможно, не будут закончены до начала отопительного сезона.
Занимавший на тот момент пост министра энергетики Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
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