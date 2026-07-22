Рейтинг@Mail.ru
Жители киевской многоэтажки самостоятельно готовят дом к зиме - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 22.07.2026
Жители киевской многоэтажки самостоятельно готовят дом к зиме

Жители киевской многоэтажки самостоятельно готовят дом к зиме без света и тепла

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители 17-этажного дома 1970-х годов постройки в Киеве самостоятельно готовят здание к зимним отключениям отопления и электроэнергии.
  • Они постепенно утепляют бетонные стены, приобрели генератор и инвертор.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жители киевской многоэтажки вынуждены самостоятельно готовить дом 1970-х годов постройки к зимним отключениям отопления и электроэнергии, сообщает украинский телеканал "Киев24".
"Старый 17-этажный дом, построенный в 1970-х годах, готовят к зиме собственными силами: жители постепенно утепляют бетонные стены, приобрели генератор и инвертор, а лифты планируют обеспечивать электроснабжением даже во время продолжительных отключений электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
В Киеве могут в несколько раз повысить тарифы на воду, пишут СМИ
21 июля, 11:12
Как отмечается в телесюжете, большинство жителей дома - пожилые люди или арендаторы, поэтому они не имеют возможности оплатить масштабные работы по подготовке здания к зиме. Вместо этого обитатели многоэтажки добились перераспределения взносов на содержание придомовой территории в пользу утепления стен, закупки генераторов, а в дальнейшем планируют оборудовать здание солнечными панелями. При этом работы по утеплению здания все еще не завершены и, возможно, не будут закончены до начала отопительного сезона.
Занимавший на тот момент пост министра энергетики Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
"На грани": в Киеве предупредили о неизбежной катастрофе
21 июля, 02:47
 
УкраинаДенис ШмыгальДТЭКВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала