Жители киевской многоэтажки самостоятельно готовят дом к зиме

"Старый 17-этажный дом, построенный в 1970-х годах, готовят к зиме собственными силами: жители постепенно утепляют бетонные стены, приобрели генератор и инвертор, а лифты планируют обеспечивать электроснабжением даже во время продолжительных отключений электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

Как отмечается в телесюжете, большинство жителей дома - пожилые люди или арендаторы, поэтому они не имеют возможности оплатить масштабные работы по подготовке здания к зиме. Вместо этого обитатели многоэтажки добились перераспределения взносов на содержание придомовой территории в пользу утепления стен, закупки генераторов, а в дальнейшем планируют оборудовать здание солнечными панелями. При этом работы по утеплению здания все еще не завершены и, возможно, не будут закончены до начала отопительного сезона.