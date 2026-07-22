Россиянам посоветовали не пользоваться сервисом аренды карт за границей

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сервис аренды карт за границей несет большие риски, которые могут быть связаны с действиями прежнего владельца и историей операций, сообщил вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов.

"Непонятно, кто и что делал с этой картой до вас, какие операции по ней проходили. Все это совершенно непрозрачно, риски высокие и слишком много вопросов возникнет потом, когда ей где-то попробуешь воспользоваться", - сказал он в интервью "Ведомостям", отвечая на вопрос о своем отношении к сервису аренды карт за границей.

Хромов сравнил эту практику с использованием чужой зубной щетки. "Если хочешь сохранить свое здоровье, в данном случае финансовое, лучше так не делать - аренду карт никому не советую", - сказал он.

Также топ-менеджер дал рекомендации тем, кто отправляется в страны, где не работают российские карты. Так, если есть возможность, то можно на месте открыть туристическую карту или кошелек, которые можно пополнить через Т-Банк.

"Многие международные банки и сервисы позволяют россиянам открывать счета без личного присутствия, но важно пройти верификацию и снять ограничения на международные финансовые операции, чтобы перевод был правильно зачислен", - пояснил он, добавив, что сейчас еще активно развивается оплата по QR за рубежом.