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Россиянам посоветовали не пользоваться сервисом аренды карт за границей - РИА Новости, 22.07.2026
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12:09 22.07.2026
Россиянам посоветовали не пользоваться сервисом аренды карт за границей

Т-Банк посоветовал россиянам не пользоваться сервисом аренды карт за границей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из самолета
Вид из самолета - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сервис аренды карт за границей несет большие риски, которые могут быть связаны с действиями прежнего владельца и историей операций, сообщил вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов.
"Непонятно, кто и что делал с этой картой до вас, какие операции по ней проходили. Все это совершенно непрозрачно, риски высокие и слишком много вопросов возникнет потом, когда ей где-то попробуешь воспользоваться", - сказал он в интервью "Ведомостям", отвечая на вопрос о своем отношении к сервису аренды карт за границей.
Хромов сравнил эту практику с использованием чужой зубной щетки. "Если хочешь сохранить свое здоровье, в данном случае финансовое, лучше так не делать - аренду карт никому не советую", - сказал он.
Также топ-менеджер дал рекомендации тем, кто отправляется в страны, где не работают российские карты. Так, если есть возможность, то можно на месте открыть туристическую карту или кошелек, которые можно пополнить через Т-Банк.
"Многие международные банки и сервисы позволяют россиянам открывать счета без личного присутствия, но важно пройти верификацию и снять ограничения на международные финансовые операции, чтобы перевод был правильно зачислен", - пояснил он, добавив, что сейчас еще активно развивается оплата по QR за рубежом.
"Эти два способа - локальные электронные кошельки и QR-коды - мы считаем наиболее перспективными в качестве методов оплаты за рубежом. И как ни крути, наличные пока тоже остаются инструментом за границей", - подытожил Хромов.
 
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