В Армении против Нарека Карапетяна завели дело по двум статьям УК

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"Прокурор инициировал уголовное преследование в отношении Нарека Карапетяна по статьям... "Воспрепятствование проведению собрания или участию в нем либо принуждение к этому" и "Отмывание денег", - сообщили в генпрокуратуре онлайн-изданию pastinfo.am.