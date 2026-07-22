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В Армении против Нарека Карапетяна завели дело по двум статьям УК - РИА Новости, 22.07.2026
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23:11 22.07.2026
В Армении против Нарека Карапетяна завели дело по двум статьям УК

Против одного из лидеров партии "Сильная Армения" завели дело по двум статьям УК

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНарек Карапетян выступает на съезде партии "Сильная Армения" в Ереване
Нарек Карапетян выступает на съезде партии Сильная Армения в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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Нарек Карапетян выступает на съезде партии "Сильная Армения" в Ереване. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Против одного из лидеров партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна возбуждено дело по двум статьям уголовного кодекса.
  • Нарек Карапетян обвиняется по статьям «Воспрепятствование проведению собрания или участию в нем либо принуждение к этому» и «Отмывание денег».
ЕРЕВАН, 22 июл - РИА Новости. Дело по двум статьям уголовного кодекса возбуждено против одного из лидеров партии "Сильная Армения" Нарека Карапетяна, сообщили в генпрокуратуре страны.
«

"Прокурор инициировал уголовное преследование в отношении Нарека Карапетяна по статьям... "Воспрепятствование проведению собрания или участию в нем либо принуждение к этому" и "Отмывание денег", - сообщили в генпрокуратуре онлайн-изданию pastinfo.am.

Ранее Центральная избирательная комиссия согласилась с ходатайством прокуратуры о возбуждении дела против Карапетяна, однако не одобрила ходатайство о разрешении на арест оппозиционера.
Защита Карапетяна обвинение пока не прокомментировала.
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