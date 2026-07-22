Jeland представит новую версию кроссовера J6

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский автомобильный бренд Jeland выведет на рынок новую версию кроссовера J6 с полным приводом.

Модель J6 AWD оснащена более мощным 1,6-литровым турбированным двигателем и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Кроссовер получил интеллектуальную систему управления полным приводом с шестью режимами движения и новые легкосплавные колесные диски.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российский автомобильный бренд Jeland выведет на рынок новую версию кроссовера J6 с полным приводом, более мощным турбированным двигателем 1,6 литра и расширенным набором оборудования, сообщила пресс-служба марки.

« "Jeland представляет новую полноприводную версию кроссовера J6 - Jeland J6 AWD. Автомобиль получил более мощный 1,6-литровый турбированный двигатель, 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию и интеллектуальную систему управления полным приводом с шестью режимами движения", - говорится в сообщении.

Мотор мощностью 150 лошадиных сил работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а система полного привода в автомобиле имеет шесть режимов движения, отмечает пресс-служба бренда.

При этом модель J6 AWD получит специальные легкосплавные колесные диски с новым дизайном, а оснащение салона дополнено новой цветной цифровой панелью приборов диагональю 8,88 дюйма и более производительным восьмиядерным процессором мультимедийной системы.

Информацию о сроках начала продаж и стоимости Jeland J6 AWD объявят позже.