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Jeland представит новую версию кроссовера J6 - РИА Новости, 22.07.2026
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18:26 22.07.2026
Jeland представит новую версию кроссовера J6

Jeland анонсировал кроссовер J6 с полным приводом и более мощным мотором

© РИА НовостиКроссовер "АГР Холдинга" Jeland J6
Кроссовер АГР Холдинга Jeland J6 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости
Кроссовер "АГР Холдинга" Jeland J6 . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский автомобильный бренд Jeland выведет на рынок новую версию кроссовера J6 с полным приводом.
  • Модель J6 AWD оснащена более мощным 1,6-литровым турбированным двигателем и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.
  • Кроссовер получил интеллектуальную систему управления полным приводом с шестью режимами движения и новые легкосплавные колесные диски.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российский автомобильный бренд Jeland выведет на рынок новую версию кроссовера J6 с полным приводом, более мощным турбированным двигателем 1,6 литра и расширенным набором оборудования, сообщила пресс-служба марки.
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"Jeland представляет новую полноприводную версию кроссовера J6 - Jeland J6 AWD. Автомобиль получил более мощный 1,6-литровый турбированный двигатель, 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию и интеллектуальную систему управления полным приводом с шестью режимами движения", - говорится в сообщении.

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Мотор мощностью 150 лошадиных сил работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а система полного привода в автомобиле имеет шесть режимов движения, отмечает пресс-служба бренда.
При этом модель J6 AWD получит специальные легкосплавные колесные диски с новым дизайном, а оснащение салона дополнено новой цветной цифровой панелью приборов диагональю 8,88 дюйма и более производительным восьмиядерным процессором мультимедийной системы.
Информацию о сроках начала продаж и стоимости Jeland J6 AWD объявят позже.
Jeland - бренд, серийным производством полного цикла которого на бывшем заводе General Motors в Шушарах с июня 2026 года занимается "АГР Холдинг" совместно с китайской компанией Defetoo.
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