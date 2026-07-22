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Японцы восторженно приняли российских артистов балета и Медведеву - РИА Новости, 22.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:02 22.07.2026
Японцы восторженно приняли российских артистов балета и Медведеву

Японцы восторженно приняли российских артистов балета и Евгению Медведеву

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕвгения Медведева
Евгения Медведева - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японские зрители восторженно приняли российских артистов балета и Евгению Медведеву в качестве ведущей гала-концерта в Kannai Hall в Йокогаме.
  • В концерте Young star Ballet Gala прозвучали фрагменты балетов «Щелкунчик», «Спартак», «Кармен», «Легенда о любви», «Дон Кихот».
  • В программе выступили примы и ведущие солисты трех российских театров.
ТОКИО, 22 июл – РИА Новости. Японские зрители восторженно приняли российских артистов балета и фигуристку Евгению Медведеву в качестве ведущей гала-концерта, который состоялся в Kannai Hall в Йокогаме, передает корреспондент РИА Новости.
Возгласы "браво!" и аплодисменты сопровождали выступления российских артистов с самого первого исполнителя - солиста Театра танца Аллы Духовой Todes Ильдара Гайнутдинова. Публика развеяла миф о сдержанности японцев: аплодисменты раздавались во время и после каждого номера программы.
В концерт Young star Ballet Gala, в первом отделении которого выступили ученики и выпускники японских балетных школ, обучавшихся в России, вошли фрагменты балетов "Щелкунчик ", "Спартак", "Кармен", "Легенда о любви", "Дон Кихот".
Публика благодарно приветствовала Медведеву в качестве ведущей концерта. Прославленная фигуристка вела его на японском языке, а перед вторым отделением появилась в кимоно, чем привела зрителей в восторг.
В программе выступили примы и ведущие солисты трех российских театров: самая молодая прима-балерина в истории Государственного Академического Большого театра Елизавета Кокорева, солисты балета ГАБТ Алексей Путинцев, Анастасия Смирнова и Макар Михалкин, прима Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Елена Соломянко и ведущий солист Артур Мкртчян, солисты этого театра Марчелло Пелиццони и Полина Сугидзаки, а также солисты Алессандро Каггеджи и Мана Кавабата из Екатеринбургского театра оперы и балета, ведущий солист Театра танца Аллы Духовой Todes и хореограф Гайнутдинов.
После завершения концерта российских артистов осыпали цветами. Некоторые из них были вынуждены положить свои цветы на пол, так как они уже не умещались в руках.
Концерт Young star Ballet Gala с участием звезд российского балета и Медведевой в качестве ведущей, организованный компанией Impressario, проходит в течение 22 и 23 июля в Kannai Hall в японской Йокогаме.
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