Японцы восторженно приняли российских артистов балета и Медведеву

Краткий пересказ от РИА ИИ Японские зрители восторженно приняли российских артистов балета и Евгению Медведеву в качестве ведущей гала-концерта в Kannai Hall в Йокогаме.

В концерте Young star Ballet Gala прозвучали фрагменты балетов «Щелкунчик», «Спартак», «Кармен», «Легенда о любви», «Дон Кихот».

В программе выступили примы и ведущие солисты трех российских театров.

ТОКИО, 22 июл – РИА Новости. Японские зрители восторженно приняли российских артистов балета и фигуристку Евгению Медведеву в качестве ведущей гала-концерта, который состоялся в Kannai Hall в Йокогаме, передает корреспондент РИА Новости.

Возгласы "браво!" и аплодисменты сопровождали выступления российских артистов с самого первого исполнителя - солиста Театра танца Аллы Духовой Todes Ильдара Гайнутдинова. Публика развеяла миф о сдержанности японцев: аплодисменты раздавались во время и после каждого номера программы.

В концерт Young star Ballet Gala, в первом отделении которого выступили ученики и выпускники японских балетных школ, обучавшихся в России , вошли фрагменты балетов "Щелкунчик ", "Спартак", "Кармен", "Легенда о любви", "Дон Кихот".

Публика благодарно приветствовала Медведеву в качестве ведущей концерта. Прославленная фигуристка вела его на японском языке, а перед вторым отделением появилась в кимоно, чем привела зрителей в восторг.

В программе выступили примы и ведущие солисты трех российских театров: самая молодая прима-балерина в истории Государственного Академического Большого театра Елизавета Кокорева, солисты балета ГАБТ Алексей Путинцев, Анастасия Смирнова и Макар Михалкин, прима Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Елена Соломянко и ведущий солист Артур Мкртчян, солисты этого театра Марчелло Пелиццони и Полина Сугидзаки, а также солисты Алессандро Каггеджи и Мана Кавабата из Екатеринбургского театра оперы и балета, ведущий солист Театра танца Аллы Духовой Todes и хореограф Гайнутдинов.

После завершения концерта российских артистов осыпали цветами. Некоторые из них были вынуждены положить свои цветы на пол, так как они уже не умещались в руках.