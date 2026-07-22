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В Ялте завершили аварийные работы в доме, попавшем под удар БПЛА - РИА Новости, 22.07.2026
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14:53 22.07.2026
В Ялте завершили аварийные работы в доме, попавшем под удар БПЛА

В Ялте завершили аварийно-спасательные работы в доме, попавшем под удар БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аварийно-спасательные работы в доме в Ялте, пострадавшем от удара беспилотника ВСУ, окончены, идет обследование конструкций.
  • В результате удара беспилотника по многоэтажке в Ялте ранено семнадцать человек, трое из них в тяжелом состоянии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Аварийно-спасательные работы в попавшем под удар беспилотника ВСУ доме в Ялте окончены, идет обследование конструкций, сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Олефиренко.
Семнадцать человек ранено, трое в тяжелом состоянии, из-за удара минувшей ночью беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте, сообщил в среду советник главы республики Олег Крючков.
"Аварийно-спасательные работы в поврежденном доме в результате вражеской атаки окончены. Сейчас идет техническое обследование конструкций", - написал Олефиренко в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, следующим этапом станет строительная экспертиза – по ее результатом будет принято решение о восстановлении дома.
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