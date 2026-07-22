В Ялте завершили аварийные работы в доме, попавшем под удар БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Аварийно-спасательные работы в попавшем под удар беспилотника ВСУ доме в Ялте окончены, идет обследование конструкций, сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Олефиренко.

По его словам, следующим этапом станет строительная экспертиза – по ее результатом будет принято решение о восстановлении дома.