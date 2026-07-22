В Ялте завершили аварийные работы в доме, попавшем под удар БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аварийно-спасательные работы в доме в Ялте, пострадавшем от удара беспилотника ВСУ, окончены, идет обследование конструкций.
- В результате удара беспилотника по многоэтажке в Ялте ранено семнадцать человек, трое из них в тяжелом состоянии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Аварийно-спасательные работы в попавшем под удар беспилотника ВСУ доме в Ялте окончены, идет обследование конструкций, сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Олефиренко.
"Аварийно-спасательные работы в поврежденном доме в результате вражеской атаки окончены. Сейчас идет техническое обследование конструкций", - написал Олефиренко в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, следующим этапом станет строительная экспертиза – по ее результатом будет принято решение о восстановлении дома.