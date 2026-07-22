Иран заявил, что будет ждать, когда Израиль первым нанесет удар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран будет ждать первого удара по себе со стороны Израиля.
- Телеканал CNN сообщал, что Нетаньяху обсудил с руководством Израиля возможные сценарии возвращения к конфликту с Ираном.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Тегеран будет ждать, когда Израиль первым нанесет удар по Ирану, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
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"Иран разрушает множество уровней обороны, которые США создали в Персидском заливе и Иордании для защиты сионистского режима от иранских ракет и дронов. Иран будет ждать, когда (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху ударит первым, так как он (Иран - ред.) наслаждается растущим политическим кризисом внутри сионистского режима", - написал Аракчи в соцсети X.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что прекращение огня более не действует.