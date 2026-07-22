Иран заявил, что будет ждать, когда Израиль первым нанесет удар

"Иран разрушает множество уровней обороны, которые США создали в Персидском заливе и Иордании для защиты сионистского режима от иранских ракет и дронов. Иран будет ждать, когда (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху ударит первым, так как он (Иран - ред.) наслаждается растущим политическим кризисом внутри сионистского режима", - написал Аракчи в соцсети X .

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.