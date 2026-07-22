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Иран заявил, что будет ждать, когда Израиль первым нанесет удар - РИА Новости, 22.07.2026
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23:53 22.07.2026
Иран заявил, что будет ждать, когда Израиль первым нанесет удар

Аракчи: Тегеран будет ждать, когда Израиль первым нанесет удар по Ирану

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран будет ждать первого удара по себе со стороны Израиля.
  • Телеканал CNN сообщал, что Нетаньяху обсудил с руководством Израиля возможные сценарии возвращения к конфликту с Ираном.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Тегеран будет ждать, когда Израиль первым нанесет удар по Ирану, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
В среду телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Нетаньяху обсудил с руководством Израиля возможные сценарии возвращения страны к конфликту с Ираном.
«

"Иран разрушает множество уровней обороны, которые США создали в Персидском заливе и Иордании для защиты сионистского режима от иранских ракет и дронов. Иран будет ждать, когда (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху ударит первым, так как он (Иран - ред.) наслаждается растущим политическим кризисом внутри сионистского режима", - написал Аракчи в соцсети X.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что прекращение огня более не действует.
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