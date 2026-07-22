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Иран ответит на любую агрессию США, заявил глава МИД - РИА Новости, 22.07.2026
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22:53 22.07.2026
Иран ответит на любую агрессию США, заявил глава МИД

Аракчи: Иран ответит на любую агрессию США и их союзников

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аракчи заявил, что Иран решительно ответит на любую агрессию со стороны США и их союзников.
  • Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на судно в Ормузском проливе.
ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Иран решительно ответит на любую агрессию со стороны США и их союзников, в том числе в случае атак на иранскую инфраструктуру, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на судно, находящееся в Ормузском проливе.
"Наша оборонительная стратегия прозрачна: глаз за глаз. Любая агрессия против Ирана, в том числе нашей инфраструктуры, получит решительный и мощный ответ", - написал Аракчи на своей официальной странице в соцсети Х.
Министр отметил, что все, кто будет оказывать поддержку агрессии США в любом виде, будут считаться законными целями для иранских вооруженных сил.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что прекращение огня более не действует.
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В миреСШАИранОрмузский проливАббас АракчиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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