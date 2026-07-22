Иран ответит на любую агрессию США, заявил глава МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Аракчи заявил, что Иран решительно ответит на любую агрессию со стороны США и их союзников.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на судно в Ормузском проливе.

ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Иран решительно ответит на любую агрессию со стороны США и их союзников, в том числе в случае атак на иранскую инфраструктуру, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на судно, находящееся в Ормузском проливе.

"Наша оборонительная стратегия прозрачна: глаз за глаз. Любая агрессия против Ирана, в том числе нашей инфраструктуры, получит решительный и мощный ответ", - написал Аракчи на своей официальной странице в соцсети Х.

Министр отметил, что все, кто будет оказывать поддержку агрессии США в любом виде, будут считаться законными целями для иранских вооруженных сил.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.