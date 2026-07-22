Галибаф предупредил, что будет, если Иран не сможет продавать нефть

ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Никто не будет продавать нефть на Ближнем Востоке, если ее не сможет продавать Иран, инфраструктура региона не будет в безопасности, пока не будет обеспечена безопасность исламской республики, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.