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Галибаф предупредил, что будет, если Иран не сможет продавать нефть - РИА Новости, 22.07.2026
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21:09 22.07.2026
Галибаф предупредил, что будет, если Иран не сможет продавать нефть

Галибаф: никто не будет продавать нефть в регионе, если это не сможет делать ИРИ

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Галибаф заявил, что безопасность инфраструктуры Ближнего Востока зависит от безопасности Ирана.
  • Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум о завершении конфликта.
  • Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, а иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Никто не будет продавать нефть на Ближнем Востоке, если ее не сможет продавать Иран, инфраструктура региона не будет в безопасности, пока не будет обеспечена безопасность исламской республики, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
"В регионе, где мы не продаем нефть, никто не будет продавать нефть. Если не будет обеспечена наша безопасность, никакая инфраструктура не будет в безопасности, а безопасность пролива состоит в исчезновении американской армии. Мы неоднократно говорили, что ситуация в проливе не вернется к довоенному состоянию", - написал Галибаф на своей официальной странице в соцсети Х.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что прекращение огня более не действует.
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В миреИранСШАБлижний ВостокМохаммад-Багер Галибаф
 
 
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