США не знают, где Иран продолжает производство ракет, заявили в Тегеране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Высокопоставленный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что США не знают, где именно Иран продолжает производство ракет.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует.
- Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока после атак американских военных на Иран.
ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. США не знают, где именно Иран продолжает производство ракет, заявил высокопоставленный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи.
"Противник не знает, где находится часть центров по производству наших ракет, и несмотря на все разведывательные системы и технологии, которыми он (США - ред.) располагает, находится в неведении", - приводит слова Шекарчи иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Он добавил, что производство ракет никогда не прекращалось: ни в период 40-дневной войны (начавшейся 28 февраля и закончившейся перемирием в апреле), ни после подписания меморандума о прекращении боевых действий в середине июня.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.