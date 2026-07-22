Источник: ответ Ирана на удары по ядерным объектам не будет ограниченным

Краткий пересказ от РИА ИИ Осведомленный военный источник в Иране сообщил, что ответ Тегерана на возможные удары США по иранским ядерным объектам не будет носить ограниченный характер.

По словам источника, атака приведет к расширению масштабов конфликта, и США, а также их союзники понесут значительные издержки.

Все объекты, представляющие интересы США и их союзников в регионе, окажутся в списке целей Тегерана, добавил источник.

ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Ответ Тегерана на возможные удары США по иранским ядерным объектам не будет носить ограниченный характер, и интересы США и их союзников в регионе окажутся в списке целей Ирана, сообщил РИА Новости осведомленный военный источник в исламской республике.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что любое место в Иране, которое, по мнению Вашингтона, связано с ядерной программой Тегерана, будет подвержено мощным атакам.

"Ответные действия после любой новой атаки на ядерные объекты Ирана не будут носить ограниченный характер, наоборот, атака приведет к расширению масштабов конфликта до такой степени, что США и любая другая поддержавшая их сторона понесет значительные издержки", - сказал он.

Источник добавил, что если США реализуют свои угрозы, то все объекты, представляющие интересы, базы и военные активы США в регионе, а также интересы их союзников, которые примут участие в любых враждебных действиях против Ирана, окажутся в списке целей Тегерана.