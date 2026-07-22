Источник: ответ Ирана на удары по ядерным объектам не будет ограниченным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Осведомленный военный источник в Иране сообщил, что ответ Тегерана на возможные удары США по иранским ядерным объектам не будет носить ограниченный характер.
- По словам источника, атака приведет к расширению масштабов конфликта, и США, а также их союзники понесут значительные издержки.
- Все объекты, представляющие интересы США и их союзников в регионе, окажутся в списке целей Тегерана, добавил источник.
ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Ответ Тегерана на возможные удары США по иранским ядерным объектам не будет носить ограниченный характер, и интересы США и их союзников в регионе окажутся в списке целей Ирана, сообщил РИА Новости осведомленный военный источник в исламской республике.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что любое место в Иране, которое, по мнению Вашингтона, связано с ядерной программой Тегерана, будет подвержено мощным атакам.
"Ответные действия после любой новой атаки на ядерные объекты Ирана не будут носить ограниченный характер, наоборот, атака приведет к расширению масштабов конфликта до такой степени, что США и любая другая поддержавшая их сторона понесет значительные издержки", - сказал он.
Источник добавил, что если США реализуют свои угрозы, то все объекты, представляющие интересы, базы и военные активы США в регионе, а также интересы их союзников, которые примут участие в любых враждебных действиях против Ирана, окажутся в списке целей Тегерана.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.