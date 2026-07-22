В Иране из-за атак США погибли 53 человека

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших в результате атак США в Иране возросло до 53 человек.

Количество раненых в результате атак достигло 592 человек.

ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Число погибших в результате атак США в Иране возросло до 53, раненых – до 592 человек, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.

Минздрав Ирана 19 июля сообщал о более 50 погибших и 517 раненых в результате ударов США по Ирану в ходе текущей эскалации напряженности.

"В результате атак США ранены 592, погибли 53 человека", - написал Керманпур на своей официальной странице в соцсети Х

Керманпур озвучил данные по жертвам с 27 июня по 22 июля, то есть, помимо июльских ударов, включил данные и первого после подписания меморандума обмена ударами между США и Ираном в ночь на 27 июня.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.