В Иране из-за атак США погибли 53 человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших в результате атак США в Иране возросло до 53 человек.
- Количество раненых в результате атак достигло 592 человек.
ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Число погибших в результате атак США в Иране возросло до 53, раненых – до 592 человек, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
"В результате атак США ранены 592, погибли 53 человека", - написал Керманпур на своей официальной странице в соцсети Х.
Керманпур озвучил данные по жертвам с 27 июня по 22 июля, то есть, помимо июльских ударов, включил данные и первого после подписания меморандума обмена ударами между США и Ираном в ночь на 27 июня.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что прекращение огня более не действует.