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В Иране из-за атак США погибли 53 человека - РИА Новости, 22.07.2026
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14:46 22.07.2026
В Иране из-за атак США погибли 53 человека

Минздрав Ирана сообщил о 53 погибших и 592 раненых в результате атак США

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате атак США в Иране возросло до 53 человек.
  • Количество раненых в результате атак достигло 592 человек.
ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Число погибших в результате атак США в Иране возросло до 53, раненых – до 592 человек, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
Минздрав Ирана 19 июля сообщал о более 50 погибших и 517 раненых в результате ударов США по Ирану в ходе текущей эскалации напряженности.
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"В результате атак США ранены 592, погибли 53 человека", - написал Керманпур на своей официальной странице в соцсети Х.
Керманпур озвучил данные по жертвам с 27 июня по 22 июля, то есть, помимо июльских ударов, включил данные и первого после подписания меморандума обмена ударами между США и Ираном в ночь на 27 июня.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что прекращение огня более не действует.
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