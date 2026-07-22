Лавров: в Иране могут появиться новые противники отказа от ЯО

"Так что эффект обратный тому, который, наверное, ожидался от нападения на Иран. Точно так же сейчас, я думаю, будут многие посматривать на пример Ирана на предыдущие примеры, о которых я упомянул, и движение к тому, что только ядерное оружие может, насколько возможно, гарантировать свободу независимость, - будут такие настроения расти", - сказал Лавров.