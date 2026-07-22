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Лавров: в Иране могут появиться новые противники отказа от ЯО - РИА Новости, 22.07.2026
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12:20 22.07.2026 (обновлено: 12:25 22.07.2026)
Лавров: в Иране могут появиться новые противники отказа от ЯО

Лавров: в Иране могут появиться политические круги против разработки ЯО

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров заявил, что в Иране могут появиться политические круги, выступающие против отказа от разработки ядерного оружия.
  • Лавров отметил, что после агрессии против Ирана появились настроения, связанные с воспоминаниями об Ираке и Ливии, которые также отказались от программ по созданию оружия массового уничтожения.
  • Министр выразил сожаление по поводу того, что агрессивные действия США и их союзников могут привести к росту настроений в пользу ядерного оружия в Иране.
МАНИЛА, 22 июл - РИА Новости. В Иране могут появиться политические круги, которые будут выступать против отказа от разработки ядерного оружия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Сейчас, после того как была развязана агрессия против Исламской республики Иран, там, я не сомневаюсь, появились политические круги, которые будут отстаивать позицию о том, что вот мы отказались от военной составляющей ядерной программы, вот на нас напали, нас хотят уничтожить, хотят сменить режим, многое другое. В тех случаях вспоминают про Ирак, про Ливию, которые тоже отказывались от программ обладания оружием массового уничтожения - и что с ними произошло?" - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН.
"Так что эффект обратный тому, который, наверное, ожидался от нападения на Иран. Точно так же сейчас, я думаю, будут многие посматривать на пример Ирана на предыдущие примеры, о которых я упомянул, и движение к тому, что только ядерное оружие может, насколько возможно, гарантировать свободу независимость, - будут такие настроения расти", - сказал Лавров.
Он добавил, что говорит об этом с огромным сожалением, "потому что это одно из последствий агрессивных действий, которые пытаются Соединенные Штаты, ряд их союзников реализовывать в мировой политике, пытаясь сохранить свое доминирование".
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