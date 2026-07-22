Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры.
- Он пообещал, что США сделают все необходимое для защиты интересов США и их союзников.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры.
"Проблема заключается в том, что сейчас они не относятся к переговорам серьезно. Если они настроены серьезно, то и мы настроены серьезно", — сказал он во время встречи министров иностранных дел АСЕАН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти обвинения, заявила, что весь мир уже понял, что такое переговоры "по-западному", когда договоренности используются как прикрытие для подготовки к войне.
"Последствия будут". Трамп угодил в ловушку Ирана
8 июля, 17:14
Вчера портал Axios передал, что посредники представили Вашингтону предложение о десятидневном прекращении огня. Источники сообщают, что Белый дом уже изучает его и призвал Израиль избегать шагов, ведущих к эскалации. Однако вместе с тем Вашингтон готовится к возможному провалу переговоров и наращивает присутствие в регионе.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.