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Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры - РИА Новости, 22.07.2026
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04:55 22.07.2026 (обновлено: 09:29 22.07.2026)
Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры

Рубио заявил, что у Ирана нет серьезного настроя на переговоры

© REUTERS / Eloisa LopezГоссекретарь США Марко Рубио во время встречи министров иностранных дел АСЕАН. 22 июля 2026
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи министров иностранных дел АСЕАН. 22 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© REUTERS / Eloisa Lopez
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи министров иностранных дел АСЕАН. 22 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры.
  • Он пообещал, что США сделают все необходимое для защиты интересов США и их союзников.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры.
"Проблема заключается в том, что сейчас они не относятся к переговорам серьезно. Если они настроены серьезно, то и мы настроены серьезно", — сказал он во время встречи министров иностранных дел АСЕАН.
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По словам госсекретаря, если это продолжится, Вашингтон сделает все необходимое для защиты интересов США и их союзников.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти обвинения, заявила, что весь мир уже понял, что такое переговоры "по-западному", когда договоренности используются как прикрытие для подготовки к войне.
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Вчера портал Axios передал, что посредники представили Вашингтону предложение о десятидневном прекращении огня. Источники сообщают, что Белый дом уже изучает его и призвал Израиль избегать шагов, ведущих к эскалации. Однако вместе с тем Вашингтон готовится к возможному провалу переговоров и наращивает присутствие в регионе.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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