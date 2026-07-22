Иран атакует "интересы" США в регионе в случае ударов по ядерным объектам

ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Если США нанесут удары по ядерным объектам Ирана, Тегеран атакует все "интересы" Вашингтона и его союзников в регионе, заявил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".

Президент США Дональд Трамп заявил, что любое место в Иране, которое, по мнению Вашингтона, связано с ядерной программой Тегерана, будет подвержено мощным атакам.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана‌ против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.