Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября семьи с двумя и более детьми смогут оформлять ипотечные каникулы до полутора лет без подтверждения снижения доходов.

Ипотечные каникулы увеличивают итоговую переплату по кредиту, так как проценты продолжают начисляться и переносятся на будущие платежи.

Каникулы можно взять один раз, если сумма кредита не превышает 15 миллионов рублей, а жилье — единственное.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. С 1 сентября семьи с двумя и более детьми смогут оформлять ипотечные каникулы до полутора лет без подтверждения снижения доходов. Однако это увеличит итоговую переплату по кредиту, рассказала агентству " С 1 сентября семьи с двумя и более детьми смогут оформлять ипотечные каникулы до полутора лет без подтверждения снижения доходов. Однако это увеличит итоговую переплату по кредиту, рассказала агентству " Прайм " доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

"Ипотечные каникулы нельзя рассматривать как способ сэкономить. Это инструмент финансовой защиты, который позволяет пережить сложный период без просрочек. Однако переплата по кредиту увеличивается, поскольку проценты продолжают начисляться и переносятся на будущие платежи", — пояснила она.

Так, при кредите в 6 миллионов рублей на 30 лет под 6% годовых стандартная переплата составляет около 7 миллионов рублей. Если взять каникулы на 18 месяцев, ежемесячный платеж вырастет с 36 до 40 тысяч рублей, а итоговая переплата увеличится до 7,7 миллиона рублей.