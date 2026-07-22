Краткий пересказ от РИА ИИ Головная боль, сопровождающаяся перекосом лица, слабостью в руке или ноге и нарушениями речи, может указывать на инсульт и требует вызова скорой, предупредила кандидат медицинских наук, врач-невролог Клиники головной боли и вегетативных расстройств имени академика Александра Вейна Наталья Кадымова.

Необходимо обратиться за медицинской помощью, если боль возникла внезапно и быстро достигла пика, а также если приступ развивается не так, как обычно.

Для лечения мигрени существуют специальные препараты — моноклональные антитела и гепанты, которые действуют против белка CGRP.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Головная боль, сопровождающаяся перекосом лица, слабостью в руке или ноге и нарушениями речи, может указывать на инсульт и требует вызова скорой, предупредила кандидат медицинских наук, врач-невролог Клиники головной боли и вегетативных расстройств имени академика Александра Вейна Наталья Кадымова.

"Нужно вызвать скорую, если головная боль сопровождается слабостью в руке или ноге, перекосом лица, нарушениями речи, необычной или длительной аурой, а также если привычные препараты не помогают справиться с болью. Эти симптомы могут указывать не только на мигрень, но и на инсульт", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Кадымову.

По словам невролога, скорая также нужна, если боль возникла внезапно и быстро достигла пика, а также если приступ развивается не так, как обычно. Тем, у кого головная боль случается не реже четырех раз в месяц или сопровождается рвотой, стоит обратиться к врачу для плановой консультации, порекомендовала Кадымова.