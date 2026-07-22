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Невролог описала, какая головная боль может указывать на инсульт - РИА Новости, 22.07.2026
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13:05 22.07.2026
Невролог описала, какая головная боль может указывать на инсульт

Кадымова: головная боль с перекосом лица требует вызова скорой

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Головная боль, сопровождающаяся перекосом лица, слабостью в руке или ноге и нарушениями речи, может указывать на инсульт и требует вызова скорой, предупредила кандидат медицинских наук, врач-невролог Клиники головной боли и вегетативных расстройств имени академика Александра Вейна Наталья Кадымова.
  • Необходимо обратиться за медицинской помощью, если боль возникла внезапно и быстро достигла пика, а также если приступ развивается не так, как обычно.
  • Для лечения мигрени существуют специальные препараты — моноклональные антитела и гепанты, которые действуют против белка CGRP.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Головная боль, сопровождающаяся перекосом лица, слабостью в руке или ноге и нарушениями речи, может указывать на инсульт и требует вызова скорой, предупредила кандидат медицинских наук, врач-невролог Клиники головной боли и вегетативных расстройств имени академика Александра Вейна Наталья Кадымова.
"Нужно вызвать скорую, если головная боль сопровождается слабостью в руке или ноге, перекосом лица, нарушениями речи, необычной или длительной аурой, а также если привычные препараты не помогают справиться с болью. Эти симптомы могут указывать не только на мигрень, но и на инсульт", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Кадымову.
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По словам невролога, скорая также нужна, если боль возникла внезапно и быстро достигла пика, а также если приступ развивается не так, как обычно. Тем, у кого головная боль случается не реже четырех раз в месяц или сопровождается рвотой, стоит обратиться к врачу для плановой консультации, порекомендовала Кадымова.
"В последние годы была открыта роль особого белка, который выделяется из тройничного нерва во время боли. Он называется кальцитонин ген-родственный пептид, или CGRP. Против него создали специальные препараты - моноклональные антитела и гепанты. Это уже терапия, которая была специально создана для лечения мигрени", - заключила врач.
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