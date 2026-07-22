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Фестиваль Индии пройдет в Москве в августе - РИА Новости, 22.07.2026
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09:57 22.07.2026
Фестиваль Индии пройдет в Москве в августе

Фестиваль "День Индии" пройдет в московском Гостином дворе в августе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБашни московского Кремля
Башни московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Башни московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Фестиваль "День Индии" пройдет в московском Гостином дворе с 20 по 23 августа, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.
"Фестиваль Индии - одно из крупнейших культурных событий в календаре Московских международных фестивалей. В прошлом (2025 - ред.) году он собрал более 2 миллионов посетителей в парке "Остров Мечты". В этом году мы ожидаем еще больше гостей, так как фестиваль будет длиться четыре дня, с 20 по 23 августа, в Гостином дворе", - рассказал Черемин.
Он выразил надежду, что это будет не только фестиваль культуры, но и фестиваль, который покажет, насколько близки две страны.
"Надо отметить, что у нас с Индией отношения стратегического партнерства, и это еще раз было декларировано во время визита в декабре прошлого года Владимира Владимировича Путина в Индию", - добавил глава департамента.
По его словам, посетители фестиваля смогут ознакомиться с традицией, с искусством, с культурой, с фольклором, познать тайны йоги, научиться индийским танцам, приобрести аутентичные индийские товары.
"Все это позволяет москвичам окунуться в атмосферу удивительной страны с ее богатыми древними традициями", - подчеркнул Черемин.
 
ИндияМоскваСергей Черемин
 
 
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