Фестиваль Индии пройдет в Москве в августе

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Фестиваль "День Индии" пройдет в московском Гостином дворе с 20 по 23 августа, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

"Фестиваль Индии - одно из крупнейших культурных событий в календаре Московских международных фестивалей. В прошлом (2025 - ред.) году он собрал более 2 миллионов посетителей в парке "Остров Мечты". В этом году мы ожидаем еще больше гостей, так как фестиваль будет длиться четыре дня, с 20 по 23 августа, в Гостином дворе", - рассказал Черемин.

Он выразил надежду, что это будет не только фестиваль культуры, но и фестиваль, который покажет, насколько близки две страны.

"Надо отметить, что у нас с Индией отношения стратегического партнерства, и это еще раз было декларировано во время визита в декабре прошлого года Владимира Владимировича Путина в Индию", - добавил глава департамента.

По его словам, посетители фестиваля смогут ознакомиться с традицией, с искусством, с культурой, с фольклором, познать тайны йоги, научиться индийским танцам, приобрести аутентичные индийские товары.