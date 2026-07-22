Россия надеется, что в Грузии оценят ситуацию с нападением на девушку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Секция интересов России в Грузии следит за ситуацией с пострадавшей россиянкой и надеется на правовую оценку грузинских компетентных органов.
- МВД Грузии сообщило о задержании гражданина Георгия Чигладзе по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью иностранке.
- Телавский районный суд освободил Георгия Чигладзе под залог в 5 тысяч лари.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии сообщила РИА Новости, что внимательно следит за ситуацией с пострадавшей россиянкой, надеется на правовую оценку грузинских компетентных органов.
Секция интересов исполняет функции диппредставительства после разрыва отношений РФ и Грузии в 2008 году, она работает на базе посольства Швейцарии в РФ и действует в Тбилиси. Секция выполняет консульские функции (визы, нотариат, гражданство, паспорта, экстренные ситуации с гражданами).
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"Секция интересов России в Грузии внимательно следит за ситуацией", - сказали в секции интересов России, комментируя ситуацию вокруг нападения на россиянку в Телави.
МВД Грузии 19 июля сообщило о задержании гражданина республики Георгия Чигладзе по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью иностранке. По данным ведомства, инцидент произошел в одной из гостиниц Телави во время свадебного торжества. По версии следствия, между участниками свадьбы и иностранными туристами произошел конфликт, после чего мужчина проник в гостиничный номер и напал на одну из женщин. Очевидица инцидента Владислава Бородина в понедельник рассказала РИА Новости, что после конфликта на свадьбе в отеле мужчина ворвался в номер к туристкам, начал их толкать и ударил одну из них. Пострадавшую Юлию Нестерюк доставили в больницу, у нее диагностировали перелом носа.
Во вторник Телавский районный суд освободил под залог в 5 тысяч лари (около 1,85 тысячи долларов) Чигладзе, задержанного по делу об инциденте на свадьбе в гостинице в Кахетии.