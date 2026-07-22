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Попова рассказала, когда начнется подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 22.07.2026
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05:17 22.07.2026
Попова рассказала, когда начнется подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

Попова: подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России начнется в начале сентября

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидсезон по гриппу и ОРВИ 2026–2027 года начнется в начале сентября.
  • Уже подготовлено постановление главного государственного санитарного врача о профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом начнется в России в начале сентября, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Эпидсезон (по гриппу и ОРВИ - ред.) 2026-2027 года, безусловно, начнется в начале сентября, в первой декаде, когда все собираются, коллективы возвращаются из отпусков. И первую волну заболеваемости мы увидим в этот период. Если наши сограждане будут помнить о том, как себя обезопасить, то, возможно, начало сезона пройдет более спокойно, чем в предыдущем году", - сказала Попова.
Она уточнила, что на текущий момент подготовлено постановление главного государственного санитарного врача о профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.
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