Попова рассказала, когда начнется подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидсезон по гриппу и ОРВИ 2026–2027 года начнется в начале сентября.
- Уже подготовлено постановление главного государственного санитарного врача о профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом начнется в России в начале сентября, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Эпидсезон (по гриппу и ОРВИ - ред.) 2026-2027 года, безусловно, начнется в начале сентября, в первой декаде, когда все собираются, коллективы возвращаются из отпусков. И первую волну заболеваемости мы увидим в этот период. Если наши сограждане будут помнить о том, как себя обезопасить, то, возможно, начало сезона пройдет более спокойно, чем в предыдущем году", - сказала Попова.
Она уточнила, что на текущий момент подготовлено постановление главного государственного санитарного врача о профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.