Попова рассказала, когда начнется подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом начнется в России в начале сентября, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что на текущий момент подготовлено постановление главного государственного санитарного врача о профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.