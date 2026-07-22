Краткий пересказ от РИА ИИ
- Григорьев заявил, что украинские власти инсценируют удары по мирным жителям.
- Григорьев утверждает, что такие действия предпринимаются для того, чтобы впоследствии обвинить в них Россию.
- Местные жители, чьи свидетельства входят в доклады Международного общественного трибунала, заявляют, что к нанесению ударов причастны украинские военные.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские власти инсценируют удары по мирным жителям, чтобы впоследствии обвинить в них Россию, заявил председатель Международного общественного трибунала, директор Центра истории СВО, председатель Комиссии по общественному контролю ОП РФ Максим Григорьев.
В среду в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, в рамках которой был представлен доклад "Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновка".
"Украинцы специально собирают своих граждан, убивают их, наносят по ним удары. Через 3-4 минуты приезжают западные компании телевизионные, журналисты, которые стоят где-то, ждут, пока украинцы сами убьют своих, потом снимают и рассказывают, что это Россия нанесла", - сказал Григорьев журналистам после пресс-конференции.
Он также рассказал, что местные жители, чьи свидетельства входят в доклады Международного общественного трибунала, заявляют, что знают, откуда запускались беспилотники и наносились удары, и утверждают, что к ним причастны именно украинские военные, а не российская сторона.
"Огромное количество таких материалов постоянно идет. Но бороться с этим можно только правдой, рассказывая правду, донося о том, что происходит", - добавил Григорьев.
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22 июня 2022, 17:18