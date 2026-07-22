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В Госдуме назвали атаку ВСУ на Ялту террористической - РИА Новости, 22.07.2026
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15:33 22.07.2026
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Ялту террористической

Депутат Шеремет назвал атаку ВСУ на Ялту террористической

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ на Ялту террористической.
  • В результате ночного удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте ранены 17 человек.
  • Шеремет заявил, что киевский режим продолжает атаковать мирное население и гражданские объекты в регионах России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Атака ВСУ на Ялту, в результате которой под удар попал многоквартирный жилой дом, является террористической, так как противник преследовал цель нанести целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре и мирному населению, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что 17 человек ранены в результате ночного удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте.
"Террористическая атака ВСУ на Ялту преследовала цель нанести удар по гражданской инфраструктуре и мирному населению, чтобы оказать психологическое давление на людей", - сказал Шеремет.
По его словам, киевский режим во главе с Владимиром Зеленским продолжает самоутверждаться за счет атак на мирное население и гражданские объекты в регионах России, преподнося это своим западным куратора как новые якобы ошеломительные успехи в противостоянии с Россией.
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