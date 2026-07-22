В Госдуме назвали атаку ВСУ на Ялту террористической

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ на Ялту террористической.

В результате ночного удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте ранены 17 человек.

Шеремет заявил, что киевский режим продолжает атаковать мирное население и гражданские объекты в регионах России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Атака ВСУ на Ялту, в результате которой под удар попал многоквартирный жилой дом, является террористической, так как противник преследовал цель нанести целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре и мирному населению, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что 17 человек ранены в результате ночного удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте.

"Террористическая атака ВСУ на Ялту преследовала цель нанести удар по гражданской инфраструктуре и мирному населению, чтобы оказать психологическое давление на людей", - сказал Шеремет.