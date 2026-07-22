В Госдуме планируют ввести ежегодные отчеты вице-спикеров

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикеры Госдумы выступили с инициативой ввести практику ежегодных отчетов о своей работе.

Было внесено предложение о подготовке годовых отчетов о работе депутатов, представляющих Госдуму в совете директоров Центрального банка, в фонде обязательного медицинского страхования, а также в «Почте России».

Думская комиссия по регламенту и организации работы палаты подготовит проект соответствующих решений и внесет его на рассмотрение Совета Госдумы.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вице-спикеры палаты парламента выступили с инициативой ввести практику ежегодных отчетов о своей работе.

Ранее Госдума приняла постановление, которое обязывает председателей комитетов отчитываться о результатах деятельности возглавляемых ими структур ежегодно и по итогам всего созыва.

« "Мы сегодня обсуждали тему отчетов заместителей председателей Государственной Думы, и выработано предложение, которое правильно было бы здесь в зале озвучить. И если вы поддержите, адресовать нашей комиссии по регламенту и организации работы Думы. Заместители председателей Государственной Думы считают правильным, чтобы у нас также ежегодно проходили отчёты заместителей председателя Государственной Думы по итогам работы", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Кроме того, по его словам, было внесено предложение о подготовке годовых отчетов о работе депутатов, представляющих Госдуму в совете директоров Центрального банка, в фонде обязательного медицинского страхования, а также в Почте России.

"У нас работают наши представители, в том числе в коллегиальных руководящих органах ключевых структур нашей страны. Если вы не будете возражать в этой части, мы тогда коллеге Пинскому соответствующее поручение дадим, он его реализует. Нет возражений? Это ещё раз хочу подчеркнуть: инициатива коллег, которые находятся за столом президиума", - добавил председатель Госдумы.