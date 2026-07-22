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В Госдуме планируют ввести ежегодные отчеты вице-спикеров - РИА Новости, 22.07.2026
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15:00 22.07.2026
В Госдуме планируют ввести ежегодные отчеты вице-спикеров

Володин сообщил о планах ввести ежегодные отчеты вице-спикеров Госдумы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикеры Госдумы выступили с инициативой ввести практику ежегодных отчетов о своей работе.
  • Было внесено предложение о подготовке годовых отчетов о работе депутатов, представляющих Госдуму в совете директоров Центрального банка, в фонде обязательного медицинского страхования, а также в «Почте России».
  • Думская комиссия по регламенту и организации работы палаты подготовит проект соответствующих решений и внесет его на рассмотрение Совета Госдумы.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вице-спикеры палаты парламента выступили с инициативой ввести практику ежегодных отчетов о своей работе.
Ранее Госдума приняла постановление, которое обязывает председателей комитетов отчитываться о результатах деятельности возглавляемых ими структур ежегодно и по итогам всего созыва.
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"Мы сегодня обсуждали тему отчетов заместителей председателей Государственной Думы, и выработано предложение, которое правильно было бы здесь в зале озвучить. И если вы поддержите, адресовать нашей комиссии по регламенту и организации работы Думы. Заместители председателей Государственной Думы считают правильным, чтобы у нас также ежегодно проходили отчёты заместителей председателя Государственной Думы по итогам работы", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Кроме того, по его словам, было внесено предложение о подготовке годовых отчетов о работе депутатов, представляющих Госдуму в совете директоров Центрального банка, в фонде обязательного медицинского страхования, а также в Почте России.
"У нас работают наши представители, в том числе в коллегиальных руководящих органах ключевых структур нашей страны. Если вы не будете возражать в этой части, мы тогда коллеге Пинскому соответствующее поручение дадим, он его реализует. Нет возражений? Это ещё раз хочу подчеркнуть: инициатива коллег, которые находятся за столом президиума", - добавил председатель Госдумы.
Председатель думской комиссии по регламенту и организации работы палаты Виктор Пинский, в свою очередь, сообщил, что комиссия уже сегодня подготовит проект соответствующих решений и внесет его на рассмотрение Совета Госдумы.
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