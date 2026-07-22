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В Госдуме примут 183 закона по поддержке участников СВО, заявил Володин - РИА Новости, 22.07.2026
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14:48 22.07.2026
В Госдуме примут 183 закона по поддержке участников СВО, заявил Володин

Володин: ГД по итогам 8-го созыва примет 183 закона о поддержке участников СВО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин заявил, что среди приоритетов депутатов — решение вопросов, связанных со специальной военной операцией, и поддержка ее участников и членов их семей.
  • По итогам 8-го созыва Госдумы будет принято 183 закона по поддержке участников СВО.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. По итогам 8-го созыва Госдумы будет принято 183 закона по поддержке участников СВО, этот вопрос среди приоритетов депутатов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Среди приоритетов отмечу решение вопросов, связанных со специальной военной операцией, поддержкой ее участников их членов семей. По итогам работы мы выйдем на принятие 183 закона", - сказал Володин в ходе выступления на пленарном заседании.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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