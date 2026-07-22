В Госдуме примут 183 закона по поддержке участников СВО, заявил Володин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Володин заявил, что среди приоритетов депутатов — решение вопросов, связанных со специальной военной операцией, и поддержка ее участников и членов их семей.
- По итогам 8-го созыва Госдумы будет принято 183 закона по поддержке участников СВО.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. По итогам 8-го созыва Госдумы будет принято 183 закона по поддержке участников СВО, этот вопрос среди приоритетов депутатов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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"Среди приоритетов отмечу решение вопросов, связанных со специальной военной операцией, поддержкой ее участников их членов семей. По итогам работы мы выйдем на принятие 183 закона", - сказал Володин в ходе выступления на пленарном заседании.