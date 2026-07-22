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Госдума за восьмой созыв приняла 1147 законов по защите россиян - РИА Новости, 22.07.2026
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14:31 22.07.2026
Госдума за восьмой созыв приняла 1147 законов по защите россиян

Володин: ГД за восьмой созыв приняла 1147 законов по защите россиян

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума за восьмой созыв приняла 1147 законов, направленных на защиту граждан, что составляет 38,5% от всех принятых законов.
  • Принято 61 закон, выстроена система помощи семьям с детьми от рождения до совершеннолетия.
  • В сфере защиты здоровья граждан принято 71 закон, в сфере образования — 80 законов.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума за восьмой созыв приняла 1147 законов, направленных непосредственно на защиту граждан, что составляет 38,5% от всех принятых законов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В среду и четверг Госдума заслушает отчеты председателей комитетов о результатах деятельности возглавляемых ими структур по итогам всего созыва.
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"Если говорить об анализе, сейчас уже мы можем это делать, такой итог. И, коллеги, еще очень важный показатель: за 5 лет принято 1 147 законов, направленных непосредственно на защиту людей. Инициативы в сфере охраны здоровья, в первую очередь, детей, противодействие кибермошенничеству, защиты наших духовных ценностей и другие общественно значимые законы. Это 38,5% от всех принятых законов. Цифра говорит сама за себя", - сказал Володин в ходе выступления на пленарном заседании.
Он отметил, что приоритетом повестки Госдумы остается развитие страны, укрепление ее безопасности, повышение качества жизни людей, решение конкретных проблем граждан. "Подчеркну: подводя итоги, каждый третий закон, принятый Государственной Думой, - социально ориентированный", - добавил председатель ГД.
"Поддержка семей и защита детей в этой сфере. Принят 61 закон. Выстроена система помощи от рождения ребенка до совершеннолетия. При рассмотрении законов исходили из задачи, поставленной нашим президентом: оценивать все принимаемые решения с точки зрения их влияния на жизнь семей с детьми", - сообщил Володин.
Он подчеркнул, что депутаты следуют этому подходу, и удается выходить на законопроекты, которые учитывают необходимость оказания поддержки семьям с детьми. Председатель Госдумы напомнил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждалось, что именно этот фактор должен быть ключевым, и все комитеты должны руководствоваться такой задачей.
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"Защита здоровья граждан. В этой сфере принят 71 закон. Инициатива их принятия исходила в том числе от людей. Граждане просили нас защитить детей от вейпов, энергетиков, ставили вопрос о дефиците кадров в здравоохранении. В итоге удалось выйти на решение по защите здоровья и повысить качество подготовки медицинских кадров", - рассказал Володин.
Кроме того, по его словам, принятые решения сформировали престиж обучения в средних профессиональных образовательных учреждениях, и парламенту удается реализовывать запрос работодателей и общества на подготовку высокопрофессиональных рабочих кадров.
"Вопросы образования. Принято 80 законов, многое сделано для совершенствования системы среднего профессионального образования. Впервые за 50 лет рекордное количество студентов стало обучаться в техникумах, колледжах 3,9 миллиона человек. Кстати, самые большой показатель в советский период времени был 70-х годах прошлого века - в учреждениях СПО обучалось 4 миллиона студентов", - подытожил председатель ГД.
Ранее Госдума приняла постановление, которое обязывает председателей комитетов отчитываться о результатах деятельности возглавляемых ими структур ежегодно и по итогам всего созыва.
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