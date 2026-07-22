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Володин рассказал, сколько обращений поступило в Госдуму за пять лет - РИА Новости, 22.07.2026
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14:09 22.07.2026
Володин рассказал, сколько обращений поступило в Госдуму за пять лет

Володин: за пять лет в Госдуму поступило более 2 млн обращений граждан

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За пятилетний период работы восьмого созыва в Госдуму поступило более 2 миллионов официальных обращений граждан.
  • Депутаты оперативно реагировали на обращения граждан при подготовке законопроектов.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 2 миллионов обращений граждан поступило в Госдуму за пятилетний период работы восьмого созыва, депутаты оперативно на них реагируют, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"При подготовке законопроектов мы опирались на обратную связь, оперативно реагировали на обращения граждан. За пять лет в Государственную думу поступило более 2 миллионов только официальных обращений... Если учесть комментарии в социальных сетях, конечно, намного больше", - сказал Володин в ходе выступления на пленарном заседании.
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