Госдума упростила регистрацию автомобилей в новых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума одобрила закон, упрощающий регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и продлевающий сроки действия ряда документов.

Закон дает правительству право в 2026–2027 годах определять случаи, когда автомобили, зарегистрированные на указанных территориях или на Украине до 31 декабря 2025 года, можно будет поставить на учет без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и госпошлины.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила во втором и третьем, окончательном чтении закон, который упрощает регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также продлевает сроки действия ряда документов и разрешает продлевать службу пожилых муниципальных чиновников.

Правительство получит право в 2026-2027 годах устанавливать случаи, когда машины, зарегистрированные на этих территориях или на Украине до 31 декабря 2025 года, можно будет поставить на учет без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и госпошлины. Также для регистрации не потребуются диагностическая карта, таможенные документы и прохождение процедур оценки соответствия техническим требованиям. Паспорт транспортного средства будет выдаваться на бумажном носителе.

Новые правила распространяются на автомобили, принадлежащие гражданам России , которые постоянно проживают или проживали в новых регионах на момент их вхождения в состав РФ, а также на машины местных юридических лиц. Под упрощенную регистрацию попадут и транспортные средства, обращенные в государственную собственность и впоследствии переданные в казну или государственным организациям.

Кроме того, закон продлевает до 1 января 2027 года срок действия документов, выданных до воссоединения, которые являются основанием для регистрации прав на недвижимость в новых регионах. Сейчас этот срок истекает 1 июля 2026 года.

Документы об усыновлении, выданные до дня воссоединения, теперь будут действовать бессрочно, а по опеке и попечительству в течение года с момента учета сведений о подопечном органом опеки.

Также до 1 января 2028 года муниципальным служащим в новых регионах, достигшим 70 лет, можно будет неоднократно продлевать срок службы, но не более чем на один год за раз. Решение будет принимать представитель нанимателя с согласия самого сотрудника.