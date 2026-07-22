В ГД рассказали об индексации страховых пенсий в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страховые пенсии в России в 2027 году проиндексируют в два этапа.
- Первый этап повышения пенсий запланирован на 1 февраля и будет равен уровню фактической инфляции за 2026 год, второй этап — с 1 апреля, с учетом доходов Социального фонда.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Страховые пенсии в России в 2027 году проиндексируют в два этапа - с 1 февраля будет повышение на уровень фактической инфляции, а с 1 апреля будет проведена дополнительная корректировка пенсий, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").
"В 2027 году страховые пенсии будут повышать в два этапа. Первый - с 1 февраля на уровень фактической инфляции за 2026 год", - сказал РИА Новости Чаплин.
Второй этап индексации, по его словам, ожидается с 1 апреля. Депутат отметил, что дополнительная корректировка будет проведена с учетом доходов Социального фонда.
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