В ГД рассказали об индексации страховых пенсий в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Страховые пенсии в России в 2027 году проиндексируют в два этапа.

Первый этап повышения пенсий запланирован на 1 февраля и будет равен уровню фактической инфляции за 2026 год, второй этап — с 1 апреля, с учетом доходов Социального фонда.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Страховые пенсии в России в 2027 году проиндексируют в два этапа - с 1 февраля будет повышение на уровень фактической инфляции, а с 1 апреля будет проведена дополнительная корректировка пенсий, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").

"В 2027 году страховые пенсии будут повышать в два этапа. Первый - с 1 февраля на уровень фактической инфляции за 2026 год", - сказал РИА Новости Чаплин.