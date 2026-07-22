В ГД предложили оказывать юрпомощь пострадавшим от мошенников пенсионерам

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил бесплатно оказывать юридическую помощь пострадавшим от мошенников пенсионерам.

Такая помощь может включать правовое консультирование, подготовку заявлений и обращений, сопровождение взаимодействия с банками, правоохранительными органами и другими государственными учреждениями.

Чернышов считает, что подобная мера поможет значительно сократить последствия преступлений и станет важным элементом государственной системы защиты от мошенничества.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил бесплатно оказывать юридическую помощь пенсионерам, пострадавшим от мошенников.

"Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", предусмотрев право граждан пенсионного возраста, пострадавших от мошеннических действий, на получение бесплатной юридической помощи независимо от уровня дохода", — говорится в обращении, которое он направил министру юстиции Константину Чуйченко (документ есть в распоряжении РИА Новости).

По мнению Чернышова, такая помощь могла бы включать правовое консультирование, подготовку заявлений и обращений, сопровождение взаимодействия с банками, правоохранительными органами и другими государственными учреждениями, а при необходимости — содействие в защите нарушенных имущественных прав.

Именно первые часы и дни после совершения мошенничества нередко определяют возможность вернуть похищенные средства, подчеркнул вице-спикер. Но далеко не каждый пенсионер может позволить себе услуги квалифицированного юриста, отметил он.