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В ГД предложили оказывать юрпомощь пострадавшим от мошенников пенсионерам - РИА Новости, 22.07.2026
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04:18 22.07.2026 (обновлено: 14:27 22.07.2026)
В ГД предложили оказывать юрпомощь пострадавшим от мошенников пенсионерам

Чернышов предложил оказывать юрпомощь пострадавшим от мошенников пенсионерам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил бесплатно оказывать юридическую помощь пострадавшим от мошенников пенсионерам.
  • Такая помощь может включать правовое консультирование, подготовку заявлений и обращений, сопровождение взаимодействия с банками, правоохранительными органами и другими государственными учреждениями.
  • Чернышов считает, что подобная мера поможет значительно сократить последствия преступлений и станет важным элементом государственной системы защиты от мошенничества.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил бесплатно оказывать юридическую помощь пенсионерам, пострадавшим от мошенников.
"Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", предусмотрев право граждан пенсионного возраста, пострадавших от мошеннических действий, на получение бесплатной юридической помощи независимо от уровня дохода", — говорится в обращении, которое он направил министру юстиции Константину Чуйченко (документ есть в распоряжении РИА Новости).
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По мнению Чернышова, такая помощь могла бы включать правовое консультирование, подготовку заявлений и обращений, сопровождение взаимодействия с банками, правоохранительными органами и другими государственными учреждениями, а при необходимости — содействие в защите нарушенных имущественных прав.
Именно первые часы и дни после совершения мошенничества нередко определяют возможность вернуть похищенные средства, подчеркнул вице-спикер. Но далеко не каждый пенсионер может позволить себе услуги квалифицированного юриста, отметил он.
Чернышов полагает, что такая мера может стать важным элементом государственной системы защиты от мошенничества, повысит доступность квалифицированной юридической помощи для наиболее уязвимой категории населения и поможет значительно сократить последствия преступлений.
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