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В Госдуме рассказали, почему американские бренды хотят вернуться в Россию - РИА Новости, 22.07.2026
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03:55 22.07.2026 (обновлено: 15:29 22.07.2026)
В Госдуме рассказали, почему американские бренды хотят вернуться в Россию

Толмачев: американские бренды хотят вернуться в Россию из-за финансовых потерь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы
Герб России на здании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб России на здании Государственной думы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские бренды хотят вернуться в Россию, так как им сложно найти замену российскому рынку.
  • Потеря российского рынка привела к миллиардным потерям для таких компаний, как ExxonMobil, McDonald's, Whirlpool, Intel.
  • Вернуться на российский рынок для американских компаний будет непросто из-за возросшей конкуренции с брендами из других стран.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Американские бренды хотят вернуться в Россию, потому что им сложно найти замену российскому рынку: поиски новых покупателей и попытки перенаправить поставки в другие страны обернулись для компаний из США миллиардными потерями, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев.
"Потеря России для них — это не только прямой ущерб от закрывшегося рынка, но и расходы на поиск новых каналов сбыта, выхода на неосвоенные территории, возросшие траты на логистику, перерасчет сроков хранения. Ограничения, введенные Вашингтоном, стали серьезным ударом, испытанием на прочность и принесли ощутимые потери. Больше всего потеряли такие гиганты, как ExxonMobil, McDonald's, Whirlpool, Intel. Ущерб исчисляется от сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов", — заявил Толмачев.
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Он отметил, что Россия на протяжении долгих лет была крупным и значимым рынком для компаний из Штатов. До введения санкций объем поставок американской техники, автомобилей, текстиля, продуктов питания и других товаров составлял около 30 миллиардов долларов в год. США при этом входили в пятерку основных торговых партнеров России.
Толмачев подчеркнул, что потеря российского рынка обернулась для американских компаний не только прямыми убытками, но и дополнительными расходами. Бизнесу пришлось полностью перекраивать свою работу: осваивать другие рынки, перестраивать логистику и пересчитывать сроки хранения продукции.
"Пристроить продукцию, уже произведенную в соответствии с планами реализации, сложнее, чем найти замену исчезнувшему товару. При этом Вашингтон сделал самое главное, к чему бизнес всегда очень чувствителен, — он сделал сферу международной торговли непрозрачной и непредсказуемой", — объяснил депутат.
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По словам Толмачева, вернуться на российский рынок для американцев будет не так просто. Технику, электронику и другие товары начали поставлять в РФ компании из других стран, которые даже выигрывают у американцев в цене и скорости экспорта, при этом не уступая в качестве.
"Конечно, есть успешный пример одной известной сети ресторанов быстрого питания, которая после трансформации фактически вытеснила память о своем предшественнике. С глаз долой — из сердца вон. Поэтому возвращение на российский рынок американскому бизнесу придется рассматривать как выход на новые торговые пространства, а не приход на старые позиции. Сфера успела измениться, и брендам из США придется конкурировать с большим числом компаний, чем прежде", — заключил депутат.
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что РФ будет приветствовать возвращение ушедших с российского рынка компаний, если они "не нахамили и не наследили" в стране. Однако, как подчеркивал глава государства, в вопросе возврата иностранных компаний Москва будет исходить из интересов отечественного бизнеса.
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