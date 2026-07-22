Главреда "Медиазоны"* оштрафовали за нарушение иноагентского закона

Краткий пересказ от РИА ИИ Бутырский суд Москвы оштрафовал главного редактора издания "Медиазона"* Сергея Смирнова** на 50 тысяч рублей за нарушение иноагентского законодательства.

Протокол был составлен за непредставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.

В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бутырский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей главного редактора издания "Медиазона"* Сергея Смирнова ** за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

"Бутырский районный суд города Москвы 22 июля признал виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ Смирнова** Сергея Сергеевича и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.

Протокол был составлен за непредставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.

В отношении журналиста ранее в среду было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, оно направлено в суд.

Следствием установлено, что в течение года Смирнова** дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, и, несмотря на это, он опубликовал в публичном канале мессенджера материалы без обязательной соответствующей плашки.

Смирнов**, включенный в реестр иностранных агентов в 2021 году, объявлен в розыск.



* СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России