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Главреда "Медиазоны"* оштрафовали за нарушение иноагентского закона - РИА Новости, 22.07.2026
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18:45 22.07.2026
Главреда "Медиазоны"* оштрафовали за нарушение иноагентского закона

Суд оштрафовал главного редактора «Медиазоны» Смирнова на 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник Федеральной службы судебных приставов у здания Бутырского районного суда города Москвы
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов у здания Бутырского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник Федеральной службы судебных приставов у здания Бутырского районного суда города Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бутырский суд Москвы оштрафовал главного редактора издания "Медиазона"* Сергея Смирнова** на 50 тысяч рублей за нарушение иноагентского законодательства.
  • Протокол был составлен за непредставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.
  • В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бутырский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей главного редактора издания "Медиазона"* Сергея Смирнова ** за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Бутырский районный суд города Москвы 22 июля признал виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ Смирнова** Сергея Сергеевича и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.
Протокол был составлен за непредставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.
В отношении журналиста ранее в среду было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, оно направлено в суд.
Следствием установлено, что в течение года Смирнова** дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, и, несмотря на это, он опубликовал в публичном канале мессенджера материалы без обязательной соответствующей плашки.
Смирнов**, включенный в реестр иностранных агентов в 2021 году, объявлен в розыск.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России
** Физическое лицо, признанное в России иноагентом
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