Глава Шебекинского округа Белгородской области досрочно покинет пост

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Шебекинского округа Белгородской области Андрей Гриднев досрочно прекращает полномочия.
- Вопрос об отставке Андрея Гриднева будет рассмотрен на заседании совета депутатов 24 июля 2026 года.
- Депутаты также планируют объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы округа.
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Глава Шебекинского округа Белгородской области Андрей Гриднев досрочно прекращает полномочия, вопрос о его отставке будет рассмотрен на заседании совета депутатов в пятницу, сообщается на сайте администрации округа.
"Двадцать четвертого июля 2026 года (пятница) 15.00 часов (совпадает с мск - ред.) в здании администрации Шебекинского муниципального округа (зал заседаний администрации) состоится 9-е заседание совета депутатов Шебекинского муниципального округа. На повестке дня планируется рассмотреть следующие вопросы: 1. О досрочном прекращении полномочий главы Шебекинского муниципального округа Белгородской области Гриднева А.Н.", - говорится в сообщении.
Уточняется, что докладчиком по этому пункта назначена заместитель председателя совета депутатов Дарья Катаржнова. Вторым вопросом депутаты планируют объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Шебекинского округа.
Врио губернатора Александр Шуваев в Telegram-канале написал, что из-за участившихся обстрелов и атак дронов на округ местная команда должна работать безупречно. Он отметил, что претензий к прежнему руководителю нет, но безопасность жителей важнее всего. Шуваев добавил, что лично контролирует ситуацию и вместе с депутатами подберет нового главу, способного эффективно действовать в условиях приграничья.
Гриднев был назначен главой администрации Новооскольского района в октябре 2015 года и руководил муниципалитетом до декабря 2024 года, после чего стал главой Шебекинского муниципального округа. Имеет ряд наград, включая медали и почетные грамоты от министерства сельского хозяйства и министерства обороны РФ, а также медаль "За доблесть в рядах Белгородской самообороны".