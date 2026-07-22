Глава Шебекинского округа Белгородской области досрочно покинет пост

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Шебекинского округа Белгородской области Андрей Гриднев досрочно прекращает полномочия.

Вопрос об отставке Андрея Гриднева будет рассмотрен на заседании совета депутатов 24 июля 2026 года.

Депутаты также планируют объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы округа.

БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Глава Шебекинского округа Белгородской области Андрей Гриднев досрочно прекращает полномочия, вопрос о его отставке будет рассмотрен на заседании совета депутатов в пятницу, сообщается на сайте администрации округа.

"Двадцать четвертого июля 2026 года (пятница) 15.00 часов (совпадает с мск - ред.) в здании администрации Шебекинского муниципального округа (зал заседаний администрации) состоится 9-е заседание совета депутатов Шебекинского муниципального округа. На повестке дня планируется рассмотреть следующие вопросы: 1. О досрочном прекращении полномочий главы Шебекинского муниципального округа Белгородской области Гриднева А.Н.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что докладчиком по этому пункта назначена заместитель председателя совета депутатов Дарья Катаржнова. Вторым вопросом депутаты планируют объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Шебекинского округа.

Врио губернатора Александр Шуваев в Telegram-канале написал, что из-за участившихся обстрелов и атак дронов на округ местная команда должна работать безупречно. Он отметил, что претензий к прежнему руководителю нет, но безопасность жителей важнее всего. Шуваев добавил, что лично контролирует ситуацию и вместе с депутатами подберет нового главу, способного эффективно действовать в условиях приграничья.