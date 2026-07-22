Глава Минэкономики ФРГ исключила возвращение госскидки на топливо

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава минэкономики ФРГ Катерина Райхе исключила возвращение государственной скидки на топливо в Германии.

По словам Райхе, в федеральном бюджете нет средств для возобновления скидки на топливо.

Министр заверила, что в случае дальнейшего роста цен на топливо правительство ФРГ обсудит новый пакет мер по их стабилизации, но на данный момент обсуждений на этот счет не ведется.

БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Глава минэкономики ФРГ Катерина Райхе исключила возвращение в Германии государственной скидки на топливо, сославшись на отсутствие свободных средств в федеральном бюджете.

Газета Bild сообщила ранее о новом скачке цен на автомобильное топливо в Германии на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ситуация усугубляется тем, что с 1 июля в ФРГ прекратила действие государственная скидка на топливо.

"Мы применили очень, очень дорогостоящий инструмент — ограничение роста цен на топливо, и это обошлось нам во многие миллиарды евро. В настоящее время таких средств в федеральном бюджете просто нет", - заявила Райхе в интервью немецкому телеканалу NTV в ответ на вопрос о возможности возобновлении топливной скидки.

Министр заверила, что в случае дальнейшего роста цен на топливо в Германии правительство ФРГ обсудит новый пакет мер по их стабилизации. Однако на данный момент, по ее словам, никаких обсуждений на этот счет не ведется.