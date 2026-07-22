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Глава Минэкономики ФРГ исключила возвращение госскидки на топливо - РИА Новости, 22.07.2026
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17:34 22.07.2026
Глава Минэкономики ФРГ исключила возвращение госскидки на топливо

Глава Минэкономики Германии Райхе исключила возвращение скидки на топливо

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава минэкономики ФРГ Катерина Райхе исключила возвращение государственной скидки на топливо в Германии.
  • По словам Райхе, в федеральном бюджете нет средств для возобновления скидки на топливо.
  • Министр заверила, что в случае дальнейшего роста цен на топливо правительство ФРГ обсудит новый пакет мер по их стабилизации, но на данный момент обсуждений на этот счет не ведется.
БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Глава минэкономики ФРГ Катерина Райхе исключила возвращение в Германии государственной скидки на топливо, сославшись на отсутствие свободных средств в федеральном бюджете.
Газета Bild сообщила ранее о новом скачке цен на автомобильное топливо в Германии на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ситуация усугубляется тем, что с 1 июля в ФРГ прекратила действие государственная скидка на топливо.
"Мы применили очень, очень дорогостоящий инструмент — ограничение роста цен на топливо, и это обошлось нам во многие миллиарды евро. В настоящее время таких средств в федеральном бюджете просто нет", - заявила Райхе в интервью немецкому телеканалу NTV в ответ на вопрос о возможности возобновлении топливной скидки.
Министр заверила, что в случае дальнейшего роста цен на топливо в Германии правительство ФРГ обсудит новый пакет мер по их стабилизации. Однако на данный момент, по ее словам, никаких обсуждений на этот счет не ведется.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и риск дальнейшего ограничения транспортного сообщения в Ормузском проливе вызвали резкий рост цен нефти и нефтепродуктов на мировом рынке
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