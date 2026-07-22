В России могут создать программу по цифровой гигиене для граждан

Краткий пересказ от РИА ИИ В России могут создать специализированные учебные курсы по цифровой гигиене и финансовой грамотности.

Курсы планируется внедрить в образовательные программы общего, среднего профессионального и высшего образования.

В доктрине также отмечается, что планируется внедрить дополнительный инструмент обучения, имитирующий мошенничество с использованием ИКТ.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В России могут создать специализированные учебные курсы по цифровой гигиене и финансовой грамотности и внедрить их в школы, колледжи и университеты, следует из опубликованного Минцифры проекта доктрины по борьбе с преступлениями в сфере информационно‑коммуникационных технологий.

"Реализация доктрины в сфере профилактики и взаимодействия с гражданами предполагает решение следующих задач… внедрение и развитие специализированных учебных курсов по цифровой гигиене, цифровой грамотности и финансовой грамотности в образовательные программы общего, среднего профессионального и высшего образования", - говорится в проекте доктрины.

Кроме того, в доктрине отмечается, что планируется внедрить дополнительный инструмент обучения, который будет имитировать мошенничество, совершаемое с использованием ИКТ, или преступления в сфере компьютерной информации.