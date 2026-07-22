"Завод <...> теперь может производить тепловыделяющие элементы российского типа. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило соответствующее расширение предприятия при соблюдении строгих условий безопасности", — говорится в публикации со ссылкой на ведомство.

По данным Евростата, с января по апрель Германия закупила уран у дочерних компаний российской корпорации на сумму 13,8 миллиона евро.

Депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре в беседе с РИА Новости признавал, что Берлин не может отказаться от международного сотрудничества в ядерной сфере.