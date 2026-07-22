В Германии разрешили производить ядерное топливо по технологии "Росатома"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкие власти разрешили производить ядерное топливо по технологии "Росатома" в Нижней Саксонии.
- Завод, управляемый компанией Advanced Nuclear Fuels GmbH, намерен выпускать шестиугольные топливные элементы по технологии холдинга ТВЭЛ.
БЕРЛИН, 22 июл — РИА Новости. Немецкие власти разрешили заводу в Лингене производить ядерное топливо по технологии "Росатома", сообщает газета Zeit.
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"Завод <...> теперь может производить тепловыделяющие элементы российского типа. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило соответствующее расширение предприятия при соблюдении строгих условий безопасности", — говорится в публикации со ссылкой на ведомство.
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Завод управляется компанией Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF). Она входит во французский атомный концерн Framatome.
ANF намерена выпускать шестиугольные топливные элементы по технологии холдинга ТВЭЛ, который принадлежит "Росатому".
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