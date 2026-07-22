Рейтинг@Mail.ru
В Германии разрешили производить ядерное топливо по технологии "Росатома" - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 22.07.2026 (обновлено: 16:26 22.07.2026)
В Германии разрешили производить ядерное топливо по технологии "Росатома"

Zeit: в ФРГ запустят ядерное производство по российской технологии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкие власти разрешили производить ядерное топливо по технологии "Росатома" в Нижней Саксонии.
  • Завод, управляемый компанией Advanced Nuclear Fuels GmbH, намерен выпускать шестиугольные топливные элементы по технологии холдинга ТВЭЛ.
БЕРЛИН, 22 июл — РИА Новости. Немецкие власти разрешили заводу в Лингене производить ядерное топливо по технологии "Росатома", сообщает газета Zeit.
«

"Завод <...> теперь может производить тепловыделяющие элементы российского типа. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило соответствующее расширение предприятия при соблюдении строгих условий безопасности", — говорится в публикации со ссылкой на ведомство.

Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Лихачев рассказал о планах "Росатома" на 2027 год
16 июля, 13:08
Завод управляется компанией Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF). Она входит во французский атомный концерн Framatome.
ANF намерена выпускать шестиугольные топливные элементы по технологии холдинга ТВЭЛ, который принадлежит "Росатому".
По данным Евростата, с января по апрель Германия закупила уран у дочерних компаний российской корпорации на сумму 13,8 миллиона евро.
Депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре в беседе с РИА Новости признавал, что Берлин не может отказаться от международного сотрудничества в ядерной сфере.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
"Росатом" не будет работать с Siemens, заявил Лихачев
9 мая, 14:37
 
В миреНижняя СаксонияГерманияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТВЭЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала