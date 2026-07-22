Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов.

Злоумышленники пытаются выманить деньги под предлогом "организации поездки" на встречу с патриархом Кириллом или выведать СМС-коды для взлома госуслуг и банков.

Священнослужителям звонят в мессенджере WhatsApp, используя данные их биографий.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов, сообщая, что их якобы ждет для встречи патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и пытаясь выманить деньги для "организации поездки", сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетшендорфе под Берлином игумен Даниил (Ирбитс).

"Мошенники начали точечно атаковать священнослужителей через WhatsApp (мессенджер принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская - ред.), используя данные наших биографий… Схема обмана: звонят якобы от владыки, спрашивают про окончание семинарии... Заявляют, что "Вас срочно ждет на встречу святейший (патриарх Кирилл – ред.)", - рассказал он.

По словам игумена, таким образом злоумышленники пытаются выманить деньги.

"Цель — выманить деньги под предлогом "организации поездки" или выведать смс-коды для взлома госуслуг и банков", – написал Ирбитс на своей странице в социальной сети Facebook*.

Он добавил, что мошенники пытались связаться с ним под видом управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Григория (Петрова) с номера, зарегистрированного в категории "Бизнес" в мессенджере WhatsApp.

Ранее РИА Новости сообщало со ссылкой на исследование микрокредитной компании "Займер", что треть россиян за последний год сталкивалась с мошенниками, однако смогли их распознать. 52% граждан для защиты от них игнорируют подозрительные сообщения и звонки с неизвестных номеров, 17% используют двухфакторную аутентификацию в мобильных сервисах и соцсетях, а каждый десятый (11%) установил самозапрет на кредиты.