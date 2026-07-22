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Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов - РИА Новости, 22.07.2026
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11:14 22.07.2026
Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов

Мошенники атакуют священников, приглашая на якобы встречу с патриархом Кириллом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка зажигает свечку
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© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов.
  • Злоумышленники пытаются выманить деньги под предлогом "организации поездки" на встречу с патриархом Кириллом или выведать СМС-коды для взлома госуслуг и банков.
  • Священнослужителям звонят в мессенджере WhatsApp, используя данные их биографий.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мошенники начали атаковать священников под видом церковных иерархов, сообщая, что их якобы ждет для встречи патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и пытаясь выманить деньги для "организации поездки", сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетшендорфе под Берлином игумен Даниил (Ирбитс).
"Мошенники начали точечно атаковать священнослужителей через WhatsApp (мессенджер принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская - ред.), используя данные наших биографий… Схема обмана: звонят якобы от владыки, спрашивают про окончание семинарии... Заявляют, что "Вас срочно ждет на встречу святейший (патриарх Кирилл – ред.)", - рассказал он.
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По словам игумена, таким образом злоумышленники пытаются выманить деньги.
"Цель — выманить деньги под предлогом "организации поездки" или выведать смс-коды для взлома госуслуг и банков", – написал Ирбитс на своей странице в социальной сети Facebook*.
Он добавил, что мошенники пытались связаться с ним под видом управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Григория (Петрова) с номера, зарегистрированного в категории "Бизнес" в мессенджере WhatsApp.
Ранее РИА Новости сообщало со ссылкой на исследование микрокредитной компании "Займер", что треть россиян за последний год сталкивалась с мошенниками, однако смогли их распознать. 52% граждан для защиты от них игнорируют подозрительные сообщения и звонки с неизвестных номеров, 17% используют двухфакторную аутентификацию в мобильных сервисах и соцсетях, а каждый десятый (11%) установил самозапрет на кредиты.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
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