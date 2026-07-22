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Новым главой генштаба ВСУ станет генерал Скибюк - РИА Новости, 22.07.2026
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13:14 22.07.2026
Новым главой генштаба ВСУ станет генерал Скибюк

Новым главой генштаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк

© Минобороны УкраиныИгорь Скибюк
Игорь Скибюк - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Минобороны Украины
Игорь Скибюк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новым главой генштаба вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк.
  • В утверждении кандидатуры Скибюка принимал участие новый главком ВСУ Михаил Драпатый и исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новым главой генштаба вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк, заявил Владимир Зеленский.
"Новым начальником генерального штаба вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
По его словам, в утверждении кандидатуры Скибюка принимал участие новый главком ВСУ Михаил Драпатый и исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара.
В настоящее время Скибюк занимает должность заместителя начальника генштаба ВСУ.
Верховная Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. При этом на фоне отставки главы минобороны Михаила Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в его поддержку, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Как заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, Драпатый является стопроцентным бандеровцем и нацистом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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