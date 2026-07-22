Краткий пересказ от РИА ИИ Газманов считает, что российские артисты должны писать песни, которые помогут бойцам специальной военной операции выходить в бой.

Президент России Владимир Путин наградил Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Газманов отметил, что каждый должен делать все необходимое для приближения Победы — на поле боя и в тылу.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов в интервью РИА Новости заявил, что российские артисты должны писать песни, которые помогут бойцам специальной военной операции выходить в бой, как во времена Великой Отечественной войны.

Газманов 22 июля отмечает юбилей, в 2026 году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Я считаю, что наши артисты должны понимать, что нужно писать для Победы, для наших воинов, которые должны слушать и слышать то, что про них пишут. Нужны песни, которые бы помогали выходить в бой, как во времена Великой Отечественной войны", - сказал Газманов.

Он отметил, что в непростое время, которое переживает Россия, каждый должен делать все необходимое для приближения Победы - на поле боя и в тылу.

"Нужно понимать, что у каждого свой фронт - у нас, артистов, есть культурный фронт. Причем не только артисты, но и музыкальные медиа должны думать не о своих рейтингах, а о том, как помочь фронту и нашим воинам", - подчеркнул артист.

Газманов активно выражает поддержку специальной военной операции, высказывался за возвращение Крыма в состав России, подписывал открытые письма, выражающие полное согласие с решениями властей страны. Артист также принимал участие в благотворительных акциях, выступая в госпиталях для солдат, получивших ранения в ходе СВО.