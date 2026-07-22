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Газманов призвал писать песни для поднятия духа бойцов СВО - РИА Новости, 22.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:27 22.07.2026
Газманов призвал писать песни для поднятия духа бойцов СВО

Газманов призвал писать песни, которые помогут бойцам СВО выходить в бой

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОлег Газманов
Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Олег Газманов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газманов считает, что российские артисты должны писать песни, которые помогут бойцам специальной военной операции выходить в бой.
  • Президент России Владимир Путин наградил Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
  • Газманов отметил, что каждый должен делать все необходимое для приближения Победы — на поле боя и в тылу.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов в интервью РИА Новости заявил, что российские артисты должны писать песни, которые помогут бойцам специальной военной операции выходить в бой, как во времена Великой Отечественной войны.
Газманов 22 июля отмечает юбилей, в 2026 году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Народный артист России Олег Газманов во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня. 14 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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"Я считаю, что наши артисты должны понимать, что нужно писать для Победы, для наших воинов, которые должны слушать и слышать то, что про них пишут. Нужны песни, которые бы помогали выходить в бой, как во времена Великой Отечественной войны", - сказал Газманов.
Он отметил, что в непростое время, которое переживает Россия, каждый должен делать все необходимое для приближения Победы - на поле боя и в тылу.
"Нужно понимать, что у каждого свой фронт - у нас, артистов, есть культурный фронт. Причем не только артисты, но и музыкальные медиа должны думать не о своих рейтингах, а о том, как помочь фронту и нашим воинам", - подчеркнул артист.
Газманов активно выражает поддержку специальной военной операции, высказывался за возвращение Крыма в состав России, подписывал открытые письма, выражающие полное согласие с решениями властей страны. Артист также принимал участие в благотворительных акциях, выступая в госпиталях для солдат, получивших ранения в ходе СВО.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
Народный артист России Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством"
20 июля, 14:32
 
КультураОбществоРоссияРеспублика КрымОлег ГазмановВладимир Путин
 
 
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