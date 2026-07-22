ФСБ показала кадры задержания украинца, готовившего теракт на Кубани

Уголовное дело было возбуждено по статьям о подготовке к теракту, незаконном хранении взрывных устройств и оказании помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ. Южный окружной военный суд в среду признал Гаупта виновным и приговорил его к 24 годам лишения свободы.

Как установил суд, 12 мая 2025 года Гаупт получил задание подготовить и совершить теракт на территории Краснодарского края. В тот же день он забрал из тайника самодельное взрывное устройство и перепрятал его в другое место. На следующий день Гаупт получил от куратора координаты железнодорожных путей, подлежащих подрыву, и, изучив маршруты подъезда и отхода, дал согласие на выполнение задания. Но 15 мая его задержали.