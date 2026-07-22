ФСБ показала кадры задержания украинца, готовившего теракт на Кубани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ задержала гражданина Украины Яна Гаупта по подозрению в подготовке к теракту на железной дороге в Краснодарском крае.
- Южный окружной военный суд признал Гаупта виновным и приговорил его к 24 годам лишения свободы.
- Гаупт получил задание подготовить и совершить теракт, а также забрал из тайника самодельное взрывное устройство, но был задержан до совершения подрыва.
КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. ФСБ показала кадры задержания гражданина Украины Яна Гаупта, который по заданию СБУ планировал теракт на железной дороге в Краснодарском крае.
На опубликованных кадрах оперативники производят силовой захват мужчины в зеленой зоне у автодороги. Затем в наручниках его сопровождают в машину. Задержание Гаупта проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о подготовке к теракту, незаконном хранении взрывных устройств и оказании помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ. Южный окружной военный суд в среду признал Гаупта виновным и приговорил его к 24 годам лишения свободы.
Как установил суд, 12 мая 2025 года Гаупт получил задание подготовить и совершить теракт на территории Краснодарского края. В тот же день он забрал из тайника самодельное взрывное устройство и перепрятал его в другое место. На следующий день Гаупт получил от куратора координаты железнодорожных путей, подлежащих подрыву, и, изучив маршруты подъезда и отхода, дал согласие на выполнение задания. Но 15 мая его задержали.