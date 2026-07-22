Юрист предупредил, чем опасна пересылка фото паспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хранение и пересылка фото паспорта в телефоне и мессенджерах повышают риск стать жертвой мошенников.
- Фотографию паспорта не стоит хранить в облачных хранилищах без дополнительной защиты, а отправлять ее рекомендуется только через защищенные официальные каналы.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Хранение и пересылка фото паспорта в телефоне и мессенджерах повышают риск стать жертвой мошенников. О том, как защитить свои данные, агентству Прайм рассказал юрист Александр Хаминский.
"Фотография паспорта содержит персональные данные, которые могут быть использованы злоумышленниками для мошенничества. Если снимок хранится в памяти телефона, он может попасть в чужие руки при утере устройства или взломе аккаунта", — пояснил эксперт.
По словам Хаминского, получив копию паспорта, мошенники могут оформить микрозаймы, зарегистрировать аккаунты или создать поддельные документы.
Отправлять фото стоит только через защищенные официальные каналы и при реальной необходимости. Не следует хранить фото паспорта в облачных хранилищах без дополнительной защиты, при этом необходимо регулярно проверять, какие приложения имеют доступ к галерее смартфона.
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