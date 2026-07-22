Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил, чем опасна пересылка фото паспорта - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 22.07.2026 (обновлено: 11:50 22.07.2026)
Юрист предупредил, чем опасна пересылка фото паспорта

Юрист Хаминский: пересылка фото паспорта повышает риск стать жертвой мошенников

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкПаспорт России
Паспорт России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Паспорт России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хранение и пересылка фото паспорта в телефоне и мессенджерах повышают риск стать жертвой мошенников.
  • Фотографию паспорта не стоит хранить в облачных хранилищах без дополнительной защиты, а отправлять ее рекомендуется только через защищенные официальные каналы.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Хранение и пересылка фото паспорта в телефоне и мессенджерах повышают риск стать жертвой мошенников. О том, как защитить свои данные, агентству Прайм рассказал юрист Александр Хаминский.
"Фотография паспорта содержит персональные данные, которые могут быть использованы злоумышленниками для мошенничества. Если снимок хранится в памяти телефона, он может попасть в чужие руки при утере устройства или взломе аккаунта", — пояснил эксперт.
По словам Хаминского, получив копию паспорта, мошенники могут оформить микрозаймы, зарегистрировать аккаунты или создать поддельные документы.
Отправлять фото стоит только через защищенные официальные каналы и при реальной необходимости. Не следует хранить фото паспорта в облачных хранилищах без дополнительной защиты, при этом необходимо регулярно проверять, какие приложения имеют доступ к галерее смартфона.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Юрист рассказал, кому положен перерасчет пенсии
19 июля, 02:32
 
ОбществоАлександр ХаминскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала